Sénégal: Souveraineté spatiale - Fin de mission pour GaindéSat-1A, GaindéSat-1B prend le relais

Après 17 mois en orbite, le premier satellite sénégalais GaindéSat-1A a mis fin à sa mission le 21 janvier 2026, en se désintégrant naturellement dans l'atmosphère terrestre à 04h56 UTC. Cette fin programmée marque une étape clé pour le programme spatial national et ouvre la voie à la prochaine génération de satellites.

Petit mais performant (10x10x10 cm), GaindéSat-1A a rempli tous ses objectifs, collectant des données environnementales au lac de Guiers et à Diamniadio, et validant la technologie sénégalaise. Sa durée de vie effective de 17 mois et 5 jours correspond aux prévisions des ingénieurs, malgré le pic d'activité solaire de 2025.

Pour le Pr Gayane Faye, coordonnateur de SENSAT, « tout était prévisible, il n'y a eu aucune surprise ». Pour un premier nanosatellite, dont le taux de succès est historiquement faible, cette mission est un succès total.

GaindéSat-1C, 1D et la constellation Ninki Nanka en ligne de mire

Le projet, qui a coûté environ 700 millions FCFA, dépasse le simple investissement financier. Il a permis la formation d'ingénieurs sénégalais, la création d'infrastructures de contrôle au sol et la maîtrise complète du cycle de conception, renforçant la souveraineté technologique nationale.

La relève sera assurée par GaindéSat-1B, attendu pour l'été 2026, entièrement conçu par les ingénieurs sénégalais. Les prochains jalons incluent GaindéSat-1C et 1D, ainsi que la constellation Ninki Nanka (2028), destinée à l'observation de la Terre et à fournir des données haute résolution pour l'agriculture, l'environnement et l'urbanisme.

Le succès de GaindéSat-1A confirme que le Sénégal possède désormais le savoir-faire spatial pour concevoir et exploiter ses propres satellites.