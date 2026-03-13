Afrique: Projet gazier Grand Tortue Ahmeyim - Legs-Africa met en lumière les impacts environnementaux et sociaux

13 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Dans le cadre du suivi des impacts environnementaux et sociaux de l'exploitation du gaz et du pétrole au Sénégal et en Mauritanie, le Think tank Legs-Africa produit un premier rapport alternatif inédit sur la situation de référence des impacts environnementaux et socio-économiques du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (Gta).

Selon un communiqué de presse, ce rapport s'inscrit dans le cadre du Projet de suivi alternatif des impacts environnementaux et sociaux de l'exploitation du gaz au Sénégal, mis en oeuvre par Legs-Africa en collaboration avec l'équipe de recherche géomorphologie, environnement et développement (Ged) du Laboratoire Leidi de l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis.

Ce travail de recherche, explique-t-on, présente une analyse détaillée de l'état initial des écosystèmes marins et des conditions socio-économiques des communautés vivant dans les zones d'influence du projet. Il met en évidence la richesse écologique de la zone côtière ainsi que la forte dépendance des populations locales notamment les pêcheurs artisanaux, les mareyeurs et les femmes transformatrices aux ressources marines pour leurs moyens de subsistance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Legs-Africa, cette étude souligne également les enjeux et risques potentiels liés aux activités d'exploitation gazière offshore, notamment les pressions sur les ressources halieutiques, les perturbations possibles des écosystèmes marins et les défis socio-économiques auxquels pourraient être confrontées les communautés côtières.

A cet effet, le Think tank propose de renforcer les mécanismes de résilience des territoires et des populations à travers la mise en place d'un fonds bleu dédié à la compensation durable des impacts socio-économiques et environnementaux liés aux activités extractives, le changement climatique et autres pressions sur les zones côtières, tout en renforçant la résilience des communautés littorales.

Ce mécanisme pourrait contribuer notamment à soutenir la modernisation de la pêche artisanale et les activités économiques liées à la mer ; financer des initiatives de restauration et de protection des écosystèmes côtiers ; accompagner l'adaptation des communautés face aux impacts environnementaux et socio-économiques ; promouvoir une gouvernance participative et transparente des ressources marines.

Pour Legs-Africa, la mise en place d'un tel mécanisme constitue une opportunité stratégique pour renforcer la résilience des communautés côtières et assurer une meilleure redistribution des bénéfices issus de l'exploitation des ressources naturelles.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.