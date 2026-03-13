Afrique: Préparation du sommet Afrique France - Le Président de Business Africa, Baïdy Agne reçu par Emmanuel Macron

Le Président de Business Africa, Baïdy Agne, a eu l'honneur d'être invité par le Président de la République de France, Emmanuel Macron, au diner présidentiel de l'Elysée, le mercredi 11 mars 2026. Selon un communiqué de presse, cette rencontre entre dans le cadre de la préparation du Business Forum «Africa Forward : Inspire & Connect » prévu lors du Sommet des Chefs d'Etats Afrique-France à Nairobi (Kenya) les 11 et 12 mai 2026.

«Africa Forward: Inspire & Connect », renseigne la même source, est co-organisé par la Banque publique d'investissement française (BpiFrance), la Proparco et Business France.

«Africa Forward: Inspire & Connect », le Forum d'affaires du Sommet Afrique-France, réunira autour des Chefs d'Etat, du patronat africain et français, plus de 1.500 chefs d'entreprises, ainsi que les institutions financières et de coopération africaines, françaises et internationales.

Le Président de Business Africa, Baïdy Agne, aux côtés du Président du Medef et du Président de l'Alliance des patronats francophones (Apf), soumettra aux Chefs d'Etat la déclaration conjointe du secteur privé franco-africain pour le développement du partenariat d'affaires et de la coopération économique Afrique-France.

Selon le communiqué, au niveau de Business Africa, les priorités des relations économiques, financières et techniques entre l'Afrique et la France ont été déjà été identifiées. Elles portent notamment sur les facilitations pour les déplacements d'affaires ; les co-investissements pour le développement des chaînes de valeurs agro-industrielles et sanitaires ; les facilitations pour le financement des co-investissements privés ; la mise en place d'une Plate-forme du « Made In » et de mise en relations d'affaires ; etc...