Maroc: Aux Oscars, l'Irlande et sa pépinière de talents en vedette

Les vainqueurs de la cuvée 2026 des Oscars ne seront dévoilés que dimanche, mais une chose est déjà certaine : plusieurs acteurs irlandais seront sous les projecteurs, à commencer par Jessie Buckley, illustrant la réputation croissante de leur pays comme pépinière de talents d'Hollywood.

Les acteurs irlandais sont devenus des habitués des Oscars ces dernières années, avec des victoires, des nominations et des performances marquantes. Cillian Murphy, Barry Keoghan, Paul Mescal, Saoirse Ronan et désormais Jessie Buckley - qui pourrait repartir avec la prestigieuse statuette de meilleure actrice pour son rôle d'épouse de Shakespeare dans "Hamnet" de Chloé Zhao -, arrivent en tête de ceux qui ont fait de ce pays de quelque cinq millions d'habitants une grande source de stars hollywoodiennes.

A des milliers de kilomètres de Los Angeles, la Lir Academy, école dramatique implantée sur les docks de Dublin, est l'une des raisons de ce succès.

Fondée en 2011 et rattachée au vénérable Trinity College, la Lir - qui compte Paul Mescal parmi ses anciens élèves - n'accepte que 16 étudiants par an pour une formation intensive de type conservatoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ici, Hollywood n'est pas le coeur du sujet: les discussions portent avant tout sur la voix, les accents, les dialectes, et le répertoire classique, qui permet d'acquérir maîtrise technique et surtout "authenticité", explique à l'AFP Gavin O'Donoghue, responsable de l'enseignement dramatique.

"L'une des choses les plus importantes que l'on enseigne ici est la capacité à jouer de façon spontanée à l'écran", dit-il à l'AFP entre deux cours. "Jouer pour l'écran demande d'être ancré dans une vérité émotionnelle et psychologique, et les acteurs irlandais font cela très bien".

Primauté au théâtre

Outre les bases inculquées à la Lir, l'enseignement se nourrit d'une tradition irlandaise qui veut que les acteurs passent par le théâtre avant l'écran.

Cette tradition théâtrale imprègne les acteurs, du dramaturge John Millington Synge, cofondateur en 1899 du célèbre théâtre de Dublin "The Abbey", au dramaturge et réalisateur contemporain Martin McDonagh, dont le film "Les Banshees d'Inisherin" a été nommé pour neuf Oscars en 2023.

A l'Abbey, ils jouent dans des salles intimistes où langage et précision psychologique sont essentiels, selon sa directrice artistique Caitríona McLaughlin.

"Il y a quelque chose dans le fait de devoir jouer en direct, dans l'instant, qui rend les acteurs de cinéma venus du théâtre irlandais passionnants à regarder", dit-elle.

"Les acteurs irlandais ont tout", affirme-t-elle avec fierté, tout en gardant un oeil sur les répétitions d'une reprise d'un classique du théâtre irlandais, "La Charrue et les Etoiles", de Sean O'Casey.

"Ils ont un rapport très fort aux mots, ce qui leur permet d'explorer la psychologie d'un personnage, ils sont physiques, énergiques et ont un fort potentiel pour l'humour comme pour le drame", poursuit-elle.

Et ils excellent dans la maîtrise des accents: des acteurs comme Andrew Scott - passé par l'Abbey - Saoirse Ronan ou Cillian Murphy incarnent ainsi aisément des personnages britanniques ou américains, explique-t-elle.

Détection des atlents

La possibilité pour les jeunes comédiens de développer leur carrière en Irlande avant qu'Hollywood ne frappe à leur porte contribue aussi à leur succès, souligne Louise Ryan, responsable marketing de Screen Ireland, l'organisme public de financement du cinéma.

L'organisme soutient courts et longs métrages de jeunes réalisateurs, permettant à de jeunes acteurs de décrocher des premiers rôles et de développer leur art, et promeut aussi l'Irlande comme lieu de tournage, explique Mme Ryan à l'AFP depuis l'Irish Film Institute de Dublin.

"Vous pouvez acquérir une expérience à 360 degrés avec des premiers rôles dans des films réalisés localement et, en parallèle, décrocher un rôle dans une série internationale à succès comme 'Wednesday', ce qui vous donne une ouverture à l'international", dit-elle.

Dans un petit pays comme l'Irlande, tous les réalisateurs, directeurs de casting et acteurs se connaissent et se parlent, ce qui permet de repérer rapidement les jeunes talents.

"Il est plus facile de faire émerger des talents ici, car des séries comme 'House of Guinness' ou 'Say Nothing' ('Ne dis rien', ndlr), diffusées sur Netflix, recrutent essentiellement au sein du vivier irlandais", explique aussi à l'AFP la directrice de casting Maureen Hughes, basée à Dublin.

Selon Caitríona McLaughlin, l'Irlande a toujours été, depuis la création de l'Abbey, une source de brillants comédiens. Mais il a fallu les plateformes pour qu'ils soient "mis en lumière au niveau national et international" - et que tout le monde s'en rende compte.