Maroc: L'exposition 'Mon voyage avec la femme', une immersion dans l'univers de la résilience et de l'art-thérapie

La Galerie Borj Bab Marrakech à Essaouira accueille, jusqu'au 20 mars courant, une exposition collective intitulée "Mon voyage avec la femme : Au sanctuaire de l'art", qui propose au public une immersion dans l'univers de la résilience féminine et de l'art-thérapie à travers des oeuvres riches en symbolique et en sensibilité.

Initiée par l'artiste-peintre Mustapha Ben Malek, en coordination avec la Direction provinciale de la culture à Essaouira, cette exposition donne à voir et à apprécier une panoplie de créations artistiques signées par une trentaine d'artistes plasticiennes issues des scènes locale, nationale et internationale, incarnant avec brio la diversité des regards portés sur la condition féminine.

A travers ces oeuvres, les artistes invitent le public à explorer la femme comme source d'inspiration, mais aussi comme vecteur de résilience et de transformation, dans une approche où l'art se fait espace d'expression intérieure et de guérison, rejoignant ainsi les dimensions de l'art-thérapie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, l'artiste-peintre Mustapha Ben Malek a indiqué que cette exposition collective, organisée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, réunit des talents féminins venus de plusieurs villes marocaines telles que Tanger, Guercif, Marrakech, Tan-Tan et Essaouira, ainsi que de pays étrangers dont la Norvège, la France, l'Australie et le Luxembourg, soulignant que cette diversité confère à l'événement une dimension artistique et culturelle plurielle.

Cet artiste autodidacte souiri a expliqué que le thème de l'exposition s'inscrit dans une démarche artistique profondément liée à son parcours personnel, notant que son travail s'est très tôt orienté vers la figure féminine, un choix influencé par son environnement familial, ayant grandi entouré de cinq soeurs, ainsi que par des expériences personnelles qui ont renforcé sa sensibilité aux réalités et aux défis auxquels les femmes peuvent être confrontées.

De son côté, Nadia Jeradi, artiste plasticienne souirie, a affirmé que sa participation à cet événement constitue une célébration des "énergies féminines" qui s'illustrent avec éclat dans tous les domaines de la vie.

"A travers mes oeuvres, je cherche à mettre en lumière la capacité des femmes à révéler leurs talents et à s'affirmer avec force", a-t-elle ajouté, estimant que cette exposition, véritable "fête artistique", se veut une opportunité précieuse pour les artistes de montrer l'étendue de leurs capacités et de servir de modèles inspirants pour les jeunes filles.

Pour sa part, l'artiste-peintre Maryam Serakhi a indiqué que son travail s'articule autour de la représentation du visage humain, qu'elle considère comme une mémoire imprégnée d'expériences et de vécus, précisant qu'elle cherche, à travers la couleur et la composition, à instaurer un dialogue visuel reflétant la profondeur de l'expérience humaine dans le corps de la femme.

Dans une veine plus spirituelle, l'artiste Fatima Mazirh a présenté une oeuvre intitulée "L'esprit de la musique Gnaoua", où elle fusionne l'univers de la musique traditionnelle et de la "Hadra" avec la figure féminine en vedette.

"Mon travail mobilise une symbolique riche, incluant les sept couleurs traditionnelles, les bougies, l'encens et les drapeaux, pour illustrer l'ancrage culturel et la dimension sacrée de la femme dans le patrimoine culturel de la Cité des Alizés", a-t-elle confié.

Approché par la MAP, Youssef Lakdim, visiteur de l'exposition, a mis en avant le caractère "exceptionnel" de cette manifestation artistique qui couvre un large spectre d'expressions, allant de la dénonciation de la violence faite aux femmes à la célébration du patrimoine, saluant le parcours de l'artiste Mustapha Ben Malek, qui a "su s'imposer sur la scène artistique souirie par son talent et sa persévérance".

"Mon voyage avec la femme : Au sanctuaire de l'art" invite ainsi les épris d'art et les passionnés de la scène culturelle à découvrir une expérience plastique collective célébrant la femme et sa créativité dans toute sa diversité.