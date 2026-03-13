Maroc: Abdelhak Benchikha aux commandes de l'IRT

L'Ittihad de Tanger a annoncé, mercredi, la signature d'un contrat avec le technicien algérien Abdelhak Benchikha pour prendre les rênes de l'équipe première, pour une durée d'une saison et demie.

Dans un communiqué, le club a indiqué que ce recrutement intervient "dans le cadre de sa volonté de renforcer le staff technique et d'assurer la conduite de l'équipe durant la prochaine phase".

L'entraîneur Abdelhak Benchikha sera assisté dans ses fonctions par Serge Romano, qui occupera le poste d'entraîneur adjoint au sein du staff technique de l'équipe première.

Le technicien algérien avait déjà dirigé l'Ittihad de Tanger pendant deux saisons (2015-2017). Il figure également parmi les entraîneurs familiers du football marocain, ayant auparavant entraîné le Raja, le Difaâ Hassani d'El Jadida, la Renaissance de Berkane, le Moghreb de Tétouan et le Mouloudia d'Oujda.

Le club tangérois avait annoncé, mardi soir, la fin des fonctions de l'entraîneur espagnol José Mel Pérez à la tête de l'équipe première, soulignant que cette décision intervient "dans le cadre de la restructuration de la direction technique du club pour la prochaine période".

L'Ittihad de Tanger a, par ailleurs, nommé José Mel Pérez au poste de superviseur sportif général du club. Il sera chargé des missions de suivi et de supervision technique générale, contribuant ainsi à soutenir la stabilité de l'équipe et à poursuivre le travail conformément à la vision sportive du club, tout en tirant profit de son expérience et de ses compétences au sein de la structure technique.

Le club avait recruté l'entraîneur espagnol, qui a précédemment dirigé des équipes telles que Deportivo La Corogne, Las Palmas, Rayo Vallecano et West Bromwich, au début du mois de décembre dernier, dans le cadre d'un contrat courant jusqu'à fin 2028, le qualifiant de "l'un des entraîneurs espagnols les plus en vue", fort d'une expérience de plus de 600 matchs au plus haut niveau.

Sous la conduite du technicien espagnol, l'Ittihad de Tanger a disputé six rencontres en Botola Pro D1 "Inwi", enregistrant une victoire, deux matchs nuls et trois défaites.

A l'issue de la 15e journée du championnat national, le club de Tanger occupe la 12e place du classement avec 13 points.