Afrique: Coupes africaines des clubs - L'AS FAR à la rude épreuve de Pyramids

Place à la compétition continentale interclubs avec la programmation en cette fin de semaine des matches aller des quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération CAF.

Pour les représentants du football national dans ces deux épreuves, l'honneur d'ouvrir le bal échoit à l'AS FAR qui donnera la réplique, ce soir à partir de 22 heures au stade olympique de Rabat, à la formation égyptienne de Pyramids.

Les Militaires doivent faire sans leur capitaine Rabii Hrimat, suspendu, et sans leur public, sanctionné, ce qui n'est pas fait pour faciliter leur tâche devant un adversaire tenant du titre et qui compte dans ses rangs des éléments aguerris dont les deux internationaux marocains, Walid El Karti et Mohamed Chibi.

En dépit de cet état de fait, les partenaires de Réda Tagnaouti, qui retrouve la compétition, sont tenus de sortir un match plein en vue de décrocher une victoire devant leur permettre d'aborder la seconde manche d'ici une semaine au Caire dans de bonnes dispositions.

L'autre match, prévu ce soir et comptant pour ce même tour, opposera à 18 heures le club sud-africain de Mamelodi Sundowns au Stade Malien, équipe surprise de ce stade avancé du tournoi.

Samedi à 22h00, la Renaissance Sportive de Berkane recevra au stade municipal Al Hilal Oumderman du Soudan, alors que dimanche (21h00), l'affiche aura lieu du côté de Radès entre l'Espérance de Tunis et Al Ahly du Caire.

Il convient de signaler en dernier lieu qu'en Coupe de la Confédération, le tour des quarts de finale verra la tenue d'une confrontation 100% marocaine entre l'OCS et le WAC, sachant que le premier acte est programmé ce dimanche à partir de 22 heures au stade Al Massira à Safi.