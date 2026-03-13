Ile Maurice: «Children of War» - Quand la poésie donne une voix aux enfants touchés par la guerre

La poétesse et écrivaine mauricienne, Rukhsar Mutty, publiera d'ici la fin de l'année un nouveau recueil de poésie intitulé Children of War. Elle y parle d'un sujet qui résonne particulièrement en ce moment : l'impact de la guerre sur les enfants.

Quand on entend parler de guerres à la télévision ou sur les réseaux sociaux, on voit souvent des images de soldats, de bâtiments détruits ou de pays lointains. Mais on oublie parfois que derrière ces images, il y a des enfants. Des enfants qui ne comprennent pas toujours ce qui se passe, mais qui vivent avec la peur, la perte et la séparation. Ce sont à ces enfants que Rukhsar Mutty a choisi de donner la parole à travers sa poésie.

L'auteure n'en est pas à son premier livre. Elle a déjà publié Tears and Droplets of Rain, un recueil de poésie dans lequel elle parle de sentiments forts comme l'amour, la tristesse, la guérison et les blessures intérieures. Son écriture est connue pour être sincère, sensible et courageuse. Avec Children of War, elle continue dans cette voie, mais en élargissant son regard à des histoires vécues par des enfants dans des zones de conflit à travers le monde.

Dans Children of War, la guerre n'est pas décrite à travers des batailles ou des armes. Elle est montrée à travers le quotidien des enfants. Certains poèmes racontent l'histoire d'un enfant qui attend le retour d'un parent qui ne reviendra jamais. D'autres parlent de familles séparées, d'écoles fermées ou de jeux interrompus par le bruit des sirènes. Ces poèmes montrent comment la guerre vole aux enfants ce qu'ils devraient avoir de plus précieux : une enfance paisible.

Le recueil donne aussi la parole à des adultes qui vivent la guerre de près. Il y a par exemple des mères qui doivent être fortes malgré leur chagrin, des médecins qui essaient de sauver des vies tout en portant une grande tristesse et des journalistes qui voient des choses qu'ils n'oublieront jamais. À travers ces voix, Rukhsar Mutty rappelle que la guerre touche bien plus de personnes que celles qui apparaissent dans les actualités.

L'un des messages importants du livre est que la guerre ne s'arrête pas quand le silence revient. Même lorsque les combats prennent fin, les blessures restent. Elles peuvent être dans le coeur, dans les souvenirs ou dans la façon dont une personne grandit. Les enfants qui vivent la guerre doivent souvent devenir adultes trop tôt.

Avec Children of War, Rukhsar Mutty invite les jeunes lecteurs à réfléchir, à ressentir et à développer de l'empathie. Elle montre que la poésie n'est pas seulement faite pour rimer ou pour être belle, mais qu'elle peut aussi aider à comprendre le monde et à se souvenir de ceux qui souffrent en silence.

Ce livre s'adresse aux amateurs de poésie, mais aussi aux élèves, aux enseignants et à tous ceux qui pensent que la lecture peut ouvrir les yeux et le coeur. À travers des mots simples et touchants, Children of War nous rappelle que chaque enfant mérite de grandir en sécurité, entouré d'amour et d'espoir.

«La guerre ne détruit pas seulement des villes, elle détruit des enfances. Ce livre est pour les enfants qui ont dû grandir dans la peur», explique Rukhsar Mutty.

Avec ce recueil, la poétesse mauricienne nous montre que la poésie peut être une forme de mémoire, mais aussi un appel à la paix et à la compassion.