Maroc: Aéroport Marrakech-Menara - Hausse de plus de 13% du trafic des passagers en janvier dernier

L'aéroport international de Marrakech-Menara a enregistré, en janvier 2026, une hausse de 13,61% du trafic des passagers par rapport à la même période de 2025, selon les données de l'Office national des aéroports (ONDA).

Cette plateforme aéroportuaire a accueilli 870.723 passagers durant le premier mois de l'année en cours, contre 766.401 voyageurs en janvier 2025, précise l'ONDA dans ses statistiques relatives au trafic aérien pour le mois de janvier 2026.

La ventilation du trafic aérien des passagers entre vols nationaux et internationaux au titre du mois de janvier 2026, comparativement à janvier 2025, fait ressortir que l'aéroport international de Marrakech-Menara a accueilli 832.889 voyageurs sur les vols internationaux (+13,09%) et 37.834 passagers sur les vols nationaux (+26,41%), rapporte la MAP.

S'agissant du Top 5 des routes aériennes internationales en janvier dernier, la ligne Marrakech-Menara-Paris-Orly arrive en tête avec 69.434 voyageurs et une part de 2,48%, suivie de la ligne Mohammed V-Paris-Orly (64.568 passagers et une part de 2,30%), Mohammed V-Jeddah (56.227 voyageurs et une part de 2,01%), Mohammed V-Paris-CDG (51.573 passagers et une part de 1,84%) et Rabat-Salé-Paris-CDG (39.950 voyageurs et une part de 1,43%).

Cette performance confirme le dynamisme du trafic aérien au niveau de la plateforme aéroportuaire de Marrakech-Menara, l'une des principales portes d'entrée touristiques du Royaume.

Selon l'ONDA, les aéroports du Maroc ont enregistré, en janvier dernier, un trafic de plus de 3,1 millions de passagers, en progression de 14,7% par rapport au même mois de 2025 (2.731787 passagers).