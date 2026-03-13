Maroc: AMMC - Visa sur une notice d'information du programme de rachat d'actions d'IAM

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, mercredi, une notice d'information relative au programme de rachat d'actions de la société Itissalat Al Maghrib (IAM).

Ce programme porte sur un nombre maximum d'actions à détenir de 1.500.000 actions, soit 0,17% du capital, indique l'AMMC dans un communiqué.

Le prix maximum d'achat est fixé à 170 dirhams ou sa contrevaleur en euro et le prix minimum de vente est de 78 dirhams ou sa contrevaleur en euro, précise la même source.

Ce programme, dont la durée s'étale du 10 avril 2026 au 9 octobre 2027, sera soumis à l'autorisation de l'Assemblée générale ordinaire qui se réunira le 26 mars 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Office des changes lance l'application "OC E-Rendez-Vous"

L'Office des changes a annoncé, mercredi, le lancement de son application digitale "OC E-Rendez-Vous", dédiée à l'organisation et à la gestion des prises de rendez-vous.

Cette solution vise à faciliter l'accès au service d'accueil à travers un dispositif clair, structuré et entièrement digitalisé, permettant aux usagers de planifier, modifier ou annuler leurs rendez-vous en toute simplicité, indique l'Office dans un communiqué.

La mise en place de cette application permettra d'organiser plus efficacement l'accueil des usagers et d'améliorer les conditions de leur prise en charge, tout en contribuant à une meilleure gestion des flux et des délais d'attente. Elle offrira également aux usagers un parcours plus fluide et plus transparent, grâce à une meilleure visibilité sur les délais et les modalités de traitement.

Le lancement de "OC E-Rendez-Vous" s'inscrit pleinement dans la mise en oeuvre de la stratégie 2025-2029 de l'Office des changes, qui vise notamment à améliorer en continu la qualité de service rendu, à renforcer la relation avec les usagers et à poursuivre la modernisation des services de l'institution. Afin d'accompagner les utilisateurs dans l'appropriation de cette nouvelle application, l'Office des changes a mis à leur disposition, sur son portail Internet, une vidéo explicative présentant les différentes étapes de son utilisation.