Maroc: Les opportunités d'investissement au pays mises en avant au Salon IMEX-Madrid

Les atouts de l'économie marocaine et les nombreuses oopprtunités d'investissement qu'offre le Royaume ont été mis en avant, mercredi à Madrid, lors d'une session thématique organisée dans le cadre de la 24e édition de la foire Impulso Exterior (IMEX-Madrid).

Cette rencontre, qui réunit chaque année les principaux acteurs du commerce international en Espagne, a permis de mettre en lumière la dynamique de croissance soutenue du Maroc, portée par des réformes structurelles profondes et par une vision de développement ambitieuse à l'horizon 2030, marquée notamment par la co-organisation de la Coupe du monde de football.

Intervenant à cette occasion, la directrice du cabinet de conseil Alternativa Mediterránea, Ijlal Fassi Fihri, a présenté un aperçu détaillé des performances macroéconomiques du Royaume. Elle a souligné que le Maroc traverse actuellement une phase d'accélération économique continue, avec une croissance estimée à 5% à l'horizon 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a également indiqué que le Royaume s'impose désormais comme un leader en Afrique du Nord, après avoir gagné 75 places en dix ans dans le classement du climat des affaires, notant que, grâce à ses nombreux accords de libre-échange, le pays constitue une plateforme stratégique d'accès aux marchés africains et américains, rapporte la MAP.

Mme Fassi Fihri a aussi mis en avant dans ce cadre l'important programme de modernisation des infrastructures, qui concerne les secteurs portuaire, ferroviaire, routier et hydraulique, évoquant les perspectives prometteuses qu'offrent les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et des services.

Selon elle, cette dynamique est soutenue par la reprise du secteur agricole et par le dynamisme des investissements, qui ont progressé de plus de 16% en 2025, dans un contexte de stabilité monétaire marqué par le maintien du taux directeur à 2,25% par Bank Al-Maghrib.

Elle a rappelé, à cet égard, que l'Espagne demeure le premier partenaire commercial du Maroc, représentant près de 22% des échanges totaux, tout en soulignant les fortes complémentarités entre les deux économies, notamment dans les secteurs de l'automobile, des énergies renouvelables et de la logistique.

Pour sa part, le président du groupe Fidupartner, Juan García Muñoz, a qualifié le Maroc de « grand chantier de développement », citant les nombreux projets structurants en cours, dont les nouvelles infrastructures et les stades de dernière génération, qui devraient renforcer davantage l'attractivité du pays.

Il a également mis en avant le potentiel considérable des secteurs de l'aéronautique, de la logistique et de l'industrie portuaire, soulignant que l'ouverture prochaine du port de Nador West Med contribuera à consolider le rôle du Maroc en tant que hub logistique reliant l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.

De son côté, Fatima Zahra Naciri, juriste au sein de Fidupartner, a insisté sur la convergence entre les cadres juridiques marocain et européen, un facteur de nature à faciliter l'implantation et les activités des entreprises espagnoles au Maroc.

La nouvelle Charte de l'investissement constitue un levier majeur pour l'attractivité des capitaux étrangers, grâce aux incitations fiscales qu'elle prévoit et à sa volonté de favoriser une répartition plus équilibrée des investissements sur l'ensemble du territoire, a-t-elle soutenu.

Salon de référence du commerce international et de l'investissement en Espagne, IMEX-Madrid est organisé chaque année par la revue « Moneda Única ». Il constitue une plateforme de rencontres et d'échanges destinée aux PME souhaitant se développer à l'international, en créant un pont entre entreprises, institutions publiques et cabinets de conseil spécialisés.