Maroc: Remise des premiers labels 'Musée du Maroc'

Les premiers labels "Musée du Maroc" ont été décernés, mercredi au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain à Rabat, à cinq institutions muséales, en présence d'un parterre de personnalités du monde de l'art.

Octroyés par la Fondation nationale des musées (FNM), ces labels visent à récompenser les institutions muséales ayant répondu aux critères établis par la commission compétente, à savoir le Musée Nejjarine des arts et métiers du bois à Fès, le Musée de Bank Al-Maghrib à Rabat et à Marrakech, le Musée d'art contemporain africain Al Maaden (MACAAL), le Musée Yves Saint Laurent et le Musée Pierre Berge des arts berbères.

Valable pour une durée de quatre ans renouvelables, cette certification, décernée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, atteste que les établissements bénéficiaires respectent les normes en matière de conservation, de gestion et de valorisation des collections.

Aussi, ce dispositif de labélisation traduit la Volonté Royale et l'ambition de hisser les musées marocains aux standards internationaux.

A cette occasion, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, a indiqué que ce label ouvre de nouvelles perspectives pour aligner les musées marocains sur les standards internationaux et valoriser le patrimoine marocain conformément à la Sage Vision Royale érigeant les musées "en des institutions d'excellence et espaces porteurs de sens, de beauté et de transmission du patrimoine".

Grâce aux actions menées par la Fondation, les espaces muséaux sont devenus de véritables lieux de vie et de rayonnement, a-t-il précisé, notant que l'attribution du label Musée du Maroc est le fruit d'un travail collectif mené avec l'appui d'une commission faisant preuve d'engagement, de rigueur et de professionnalisme.

De son côté, le wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a fait observer que le Musée de Bank Al-Maghrib oeuvre, depuis une vingtaine d'années, à faire en sorte que "le patrimoine numismatique et artistique marocain soit porté et partagé avec toutes les catégories de la population pour qu'elles puissent, à travers ces collections, suivre leur histoire politique, économique, culturelle et artistique".

Faisant part de sa grande fierté de cette distinction, il a passé en revue les actions menées par le musée avec de nombreux partenaires aussi bien au niveau national qu'international, dans le but de préserver et mettre en valeur le patrimoine marocain.

Pour la présidente de la Fondation Mohammed Karim Lamrani, représentante du Musée Nejjarine des arts et métiers du bois à Fès, Saida Lamrani, cette distinction constitue une reconnaissance des efforts de la Fondation dans la restauration du quartier "Nejjarine", qui reflète la culture marocaine dans sa diversité.

De son côté, le directeur de la Fondation Alliances, représentant du Musée MACAAL, Othman Lazraq, a fait part de sa fierté de cette distinction qui vient couronner dix ans d'existence d'un musée qui se distingue sur la scène artistique.

Le président de la Fondation Jardin Majorelle à Marrakech, Madison Cox, représentant des Musées Yves Saint Laurent et Pierre Berge des arts berbères, s'est dit honoré d'être parmi les premières institutions muséales à recevoir ce label.

Selon lui, cette distinction, susceptible d'inspirer d'autres musées à contribuer davantage au rayonnement culturel national, vient couronner un long travail et des efforts continus déployés par l'ensemble des acteurs concernés.

Dans un contexte où le Maroc s'affirme de plus en plus sur la scène internationale grâce à son riche patrimoine, le label Musée du Maroc apparaît comme un levier essentiel pour consolider cette dynamique et mettre en lumière l'excellence des institutions muséales du pays.

Il s'inscrit dans le cadre juridique défini notamment par la loi N° 56- 20 relative aux musées, la loi 55.20 modifiant et complétant la loi 01.09 portant création de la Fondation nationale des musées.