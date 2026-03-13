Ile Maurice: Navin Ramgoolam appelle à l'unité face aux crises mondiales et aux défis locaux

À l'occasion des célébrations du 58e anniversaire de l'Indépendance de Maurice, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, s'est adressé à la nation. Dans son message, marqué par les tensions internationales et les défis économiques auxquels le pays doit faire face, il a lancé un appel à l'unité nationale dans le contexte mondial incertain.

Le chef du gouvernement a souligné que Maurice célèbre son indépendance dans la paix et la tranquillité alors que plusieurs régions du monde sont touchées par des conflits. Il a évoqué la guerre au Moyen-Orient, mais aussi les tensions en Europe, notamment en Ukraine, ainsi que les violences dans certaines régions d'Afrique. Selon lui, ces guerres provoquent chaque jour la mort de nombreux innocents en raison de l'intolérance et du refus du dialogue.

Même si ces conflits se déroulent loin de Maurice, Navin Ramgoolam estime que leurs conséquences pourraient affecter l'économie mondiale et, par conséquent, le pays. Il a rappelé que Maurice a toujours adopté une politique de non-alignement, tout en respectant le droit international et les principes des Nations unies. Il a également évoqué le soutien des instances internationales dans le combat de Maurice pour sa souveraineté sur l'archipel des Chagos.

Relations historiques

Le Premier ministre a bien entendu salué la présence à Maurice du président des Seychelles, Patrick Herminie, invité d'honneur des célébrations. Il a rappelé les relations historiques entre les deux pays et l'accord signé en mars 2012 pour la gestion conjointe d'une zone de 396 000 kme sur le plateau des Mascareignes. Selon lui, cet accord demeure un exemple de dialogue et de coopération entre pays voisins.

Navin Ramgoolam a aussi appelé les Mauriciens à être fiers de leur pays, soulignant que Maurice a réussi à bâtir une société fondée sur l'acceptation des différences et le respect mutuel. Il a toutefois reconnu que la situation économique reste difficile, notamment en raison de la gestion de l'économie entre 2014 et 2024 et des tensions internationales actuelles. Ainsi, il a appelé à éviter les divisions et à rester unis afin de faire face aux défis du pays.

Le Premier ministre a également évoqué les deux priorités immédiates du gouvernement : la sécurité ainsi que le combat contre la drogue et la relance de l'économie. Concernant la lutte contre la drogue, il a indiqué que les autorités ont intensifié leurs actions. Depuis janvier 2026, la police et la douane ont saisi 82 kilos de drogue, pour une valeur estimée à plus de deux milliards de roupies. Il a également annoncé la création prochaine d'une National Crime Agency qui travaillera en collaboration avec des experts internationaux, notamment avec Scotland Yard.

Sur le plan économique, Navin Ramgoolam a indiqué que le gouvernement doit réduire la dette publique et le déficit budgétaire afin d'éviter une dégradation de la note du pays par l'agence Moody's. Selon lui, le précédent gouvernement a laissé une dette publique d'environ 600 milliards de roupies et un taux d'endettement proche de 90 %.

Enfin, il a évoqué les conséquences possibles de la crise au Moyen-Orient sur les prix du pétrole et l'inflation. Lors de sa récente visite en Inde, il a discuté avec le Premier ministre Narendra Modi afin de conclure un nouvel accord d'approvisionnement en produits pétroliers avec la compagnie Indian Oil, afin de garantir l'approvisionnement du pays en carburant.