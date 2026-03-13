Ile Maurice: Marie Corina Patricia Sirop, 61 ans, succombe à ses brûlures

Un incendie survenu dans une maison située dans une résidence NHDC de La Caverne, à Vacoas, a coûté la vie à une dame de 61 ans dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mars. Les membres du SAMU et un médecin de service, prodiguaient déjà les premiers soins à Marie Corina Patricia Sirop, quand les policiers sont arrivés vers 18 heures.

Marie Corina Patricia Sirop a été retrouvée inconsciente, allongée sur le sol de sa chambre, la partie droite du corps de la tête aux pieds gravement brûlée. La victime a été découverte par sa fille. Cette dernière a expliqué à la police qu'elle avait reçu vers 15 heures l'appel d'un voisin l'informant qu'une légère fumée s'échappait de la porte principale de la maison.

Elle s'est alors rendue sur place et est entrée dans la résidence vers 15h45 à l'aide d'un double des clés. À l'intérieur, elle a vu de la fumée provenant notamment d'une valise noire contenant des documents appartenant à sa mère ainsi que d'une couverture en nylon qui se trouvait dans la chambre. C'est à ce moment qu'elle a découvert sa mère inconsciente au sol.

La sexagénaire souffrait de diabète et d'hypertension. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital par les services du SAMU dans un état jugé critique. Malgré les soins prodigués, Marie Corina Patricia Sirop a rendu l'âme à 1 h 40 à l'hôpital.

Son décès a été constaté et son corps a été transféré à la morgue pour être autopsié afin de déterminer la cause exacte du décès.

Les pompiers se sont également rendus sur les lieux. Des officiers de la Criminal Investigation Division, du Field Intelligence Office et du Scene of Crime Office, ainsi qu'un photographe de la police et un dessinateur technique ont procédé aux constatations d'usage. À ce stade de l'enquête, aucun acte criminel n'est suspecté. Selon des voisins, la sexagénaire, mère de deux enfants, vivait seule dans cette maison. Une enquête est en cours afin de faire la lumière sur les circonstances exactes du drame.