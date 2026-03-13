Congo-Kinshasa: Attaque armée contre un carré minier à Mambasa - Plusieurs morts et des maisons incendiées

Une attaque menée par des hommes armés non identifiés a visé dans la nuit de mercredi à jeudi 12 mars le carré minier de Mutchatcha, situé dans le territoire de Mambasa, à environ 165 kilomètres au sud-ouest de Bunia, (Ituri).

Selon la coordination provinciale de la Société civile forces vives de l'Ituri, l'attaque aurait fait plusieurs morts et causé d'importants dégâts matériels. Des habitations ont été incendiées et une base occupée par des exploitants d'or chinois opérant dans la zone a également été prise pour cible.

Des dégâts encore difficiles à évaluer

D'après les premières informations recueillies, les assaillants ont mené leur incursion dans la nuit du 11 au 12 mars. La situation sécuritaire dans la zone reste toutefois incertaine, ce qui empêche pour l'instant toute évaluation précise des pertes humaines et matérielles, rapporte cette structure citoyenne.

« Des hommes armés non autrement identifiés ont fait incursion à Mutchatcha et auraient tué plusieurs personnes. Plusieurs maisons sont parties en fumée, notamment la base de Chinois qui exploitent l'or dans cette partie du territoire », a déclaré Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile en Ituri.

Selon lui, les habitants des chefferies voisines n'ont pas encore pu accéder à la zone pour dresser un bilan exact, les assaillants étant toujours signalés dans les environs au moment de la communication.

La société civile appelle à des mesures urgentes

Face à cette nouvelle attaque, la société civile appelle les autorités provinciales et les services de sécurité à intervenir rapidement pour protéger les populations locales.

« Nous invitons l'autorité provinciale, à travers ses services spécialisés, à prendre des dispositions pour arrêter, une fois pour toutes, les massacres de la population civile, les pillages et les incendies des biens », a insisté Dieudonné Lossa.

L'armée n'a pas pour l'instant confirmé cette information.