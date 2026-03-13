Congo-Kinshasa: Le ministère des Droits humains dote ses divisions provinciales de nouveaux bureaux

Le ministre des Droits humains poursuit la modernisation de son administration en dotant les divisions provinciales de nouveaux bâtiments. Samuel Mbemba a livré cette information jeudi 12 mars à Mbuji-Mayi, où il s'est dit satisfait de l'évolution des travaux de construction du bureau de la Division provinciale du Kasaï-Oriental.

Il est attendu, dans les prochains jours, à Kananga, Bunia, Matadi et Kenge, où il procédera à l'installation de nouveaux bureaux des divisions provinciales de son ministère.

Cette première vague de travaux s'inscrit dans la redynamisation des divisions provinciales des Droits humains dans les 26 provinces du pays. L'objectif est de donner au ministère une présence réelle et effective sur toute l'étendue du territoire national.

A travers ces actions, le ministre explique vouloir renforcer la promotion et la protection des droits humains en RDC.

Lors de son passage à Mbuji-Mayi, Samuel Mbemba s'est également entretenu avec les fonctionnaires de son ministère, un échange salué par ces derniers.

A cette occasion, il a déclaré :

« Je me rends compte que les travaux avancent bien et que, dans un mois, nous allons revenir ici pour un séminaire de renforcement des capacités des agents et les remettre en service dans ce nouveau bâtiment ».

Dans cette première phase, le ministre prévoit de redynamiser les divisions provinciales de Mbuji-Mayi, Kananga, Bunia, Matadi et Kenge, avant d'étendre cette initiative à l'ensemble des 26 provinces du pays.