Congo-Kinshasa: Le ministère des Droits humains dote ses divisions provinciales de nouveaux bureaux

12 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministre des Droits humains poursuit la modernisation de son administration en dotant les divisions provinciales de nouveaux bâtiments. Samuel Mbemba a livré cette information jeudi 12 mars à Mbuji-Mayi, où il s'est dit satisfait de l'évolution des travaux de construction du bureau de la Division provinciale du Kasaï-Oriental.

Il est attendu, dans les prochains jours, à Kananga, Bunia, Matadi et Kenge, où il procédera à l'installation de nouveaux bureaux des divisions provinciales de son ministère.

Cette première vague de travaux s'inscrit dans la redynamisation des divisions provinciales des Droits humains dans les 26 provinces du pays. L'objectif est de donner au ministère une présence réelle et effective sur toute l'étendue du territoire national.

A travers ces actions, le ministre explique vouloir renforcer la promotion et la protection des droits humains en RDC.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de son passage à Mbuji-Mayi, Samuel Mbemba s'est également entretenu avec les fonctionnaires de son ministère, un échange salué par ces derniers.

A cette occasion, il a déclaré :

« Je me rends compte que les travaux avancent bien et que, dans un mois, nous allons revenir ici pour un séminaire de renforcement des capacités des agents et les remettre en service dans ce nouveau bâtiment ».

Dans cette première phase, le ministre prévoit de redynamiser les divisions provinciales de Mbuji-Mayi, Kananga, Bunia, Matadi et Kenge, avant d'étendre cette initiative à l'ensemble des 26 provinces du pays.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.