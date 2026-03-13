Sénégal: L'Enquête nationale sur la démographie des entreprises est un outil d'aide à la décision (DG ANSD)

Dakar — La première Enquête nationale sur la démographie des entreprises du Sénégal (ENDES), dont les résultats ont été restitués jeudi, à Dakar, se veut tout à la fois un outil d'aide à la décision et un instrument de renforcement de la gouvernance de l'entrepreneuriat au niveau national, a déclaré le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

"Cette démographie des entreprises est un indicateur essentiel pour une compréhension de la vitalité de notre tissu de production économique, en ce sens qu'il nous renseigne sur notre capacité entrepreneuriale, notre capacité également à la création d'emploi, renseigne sur les innovations qui sont mises en oeuvre ou qui sont en cours au niveau national", a-t-il dit. Il prenait part à la cérémonie de restitution des résultats de l'ENDES, une opération statistique d'envergure réalisée par l'ANSD sur l'ensemble du territoire national, du 10 mars au 10 juillet 2025.

Cette initiative est financée par la Banque mondiale, à travers le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest du Centre (PHASAO), qui vise à moderniser les systèmes statistiques. Selon le DG de l'ANSD, cette enquête permet de guider les structures institutionnelles de l'Etat, de renforcer la gouvernance de l'entrepreneuriat et d'apporter "un appui conséquent à tous les entrepreneurs au niveau national". La démographie des entreprises, considérée comme un indicateur essentiel de la vitalité du tissu productif, concerne la création, la survie, la croissance, la transmission et la cessation des activités économiques.

"Elle éclaire la dynamique entrepreneuriale, la capacité d'innovation et la création d'emploi ainsi que la résilience de notre économie face aux chocs", a indiqué Abdou Diouf, rappelant qu'avant la réalisation de cette enquête, le Sénégal ne disposait que de "données partielles, fragmentées". Ibra Mbaye, représentant de l'Agence de développement et d'encadrement des Petites et Moyennes entreprises (ADEPME), est revenu sur l'importance de cet outil pour l'écosystème entrepreneurial et la performance économique du Sénégal.

Il considère que plus que jamais, "les statistiques sur les entreprises constituent un levier extrêmement important d'aide à la décision pour l'Etat, les décideurs privés ainsi que les partenaires techniques et financiers". M. Mbaye estime que les résultats de cette enquête sur la démographie des entreprises devrait permettre de renforcer la capacité de pilotage ou d'anticipation de l'ADEPME dans l'accompagnement qu'il fournit aux Petites et Moyennes entreprises.

"Les questions de naissance, de création, de survie mais également de mortalité des PME sont plus sensibles au niveau des petites entreprises qu'au niveau des grandes sociétés. Le taux de mortalité est plus faible au niveau des niveaux des PME qu'au niveau des grandes entreprises", a-t-il avancé. Selon lui, les résultats de l'enquête conduite par l'ANSD sur la naissance et la mortalité des entreprises constitue "un baromètre pour mesurer" la démographie des entreprises au Sénégal.

"L'information est aujourd'hui devenue un facteur de production. La PME a besoin d'informations fiables et seule l'ANSD peut garantir cette mise à disposition des informations" permettant de "mesurer la contribution réelle des PME dans l'économie sénégalaise". Le directeur général de l'agence sénégalaise chargée de promouvoir les investissements (APIX), Bakary Séga Bathily, a salué cette initiative de l'ANSD visant à améliorer la connaissance de l'outil entrepreneurial national.

Il considère que "l'enquête nationale de la démographie des entreprises constitue un instrument stratégique permettant d'améliorer la compréhension du tissu entrepreneurial, d'identifier les contraintes structurelles à la croissance des entreprises, d'orienter les réformes au climat des affaires et de l'investissement".