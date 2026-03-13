Afrique: Financement des PME au Sénégal - Nsia Banque et le Fongip renforcent leur partenariat

Un renforcement du partenariat entre Nsia Banque et le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) est prévu entre les deux structures. Selon une note d'information, dans le cadre du renforcement de la collaboration entre Nsia Banque Sénégal et le Fongip, la Directrice générale Mme Sokhna Maïmouna Diop a effectué une visite de courtoisie auprès de l'Administratrice générale du Fongip, Mme Ndeye Fatou Mbodj.

De gauche à droite, Mme Sokhna Maïmouna Diop Directrice générale de NSIA Banque et Mme Ndeye Fatou Mbodj NSIA Administratrice Générale du FONGIP,

«Cette rencontre a permis de réaffirmer la volonté commune des deux Institutions à renforcer leur partenariat stratégique afin de faciliter l'accès au financement des petites et moyennes entreprises au Sénégal », renseigne la même source.

À travers cette dynamique, explique-t-on, une attention particulière sera accordée à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et des femmes porteuses de projets, tout en favorisant une meilleure couverture des besoins de financement dans les différentes régions du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En s'appuyant sur les mécanismes de garantie mis en place par le Fongip, Nsia Banque Sénégal poursuit son engagement en faveur du développement de l'entrepreneuriat, de l'inclusion financière et de la croissance du tissu économique national.