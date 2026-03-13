Sénégal: BRVM - Hausse de 38,297 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des obligations

La capitalisation du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une augmentation de 38,297 milliards de FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 12 mars 2026.

Cette capitalisation est en effet passée de 11 877,408 milliards FCFA la veille à 11 915,705 milliards FCFA ce 12 mars 2026. A l'origine de cette augmentation il y a la première capitalisation des emprunts obligataires dénommés FCTC Keur Samba NSIA Banque Bénin 7,00% 2025-2030 et FCTC Keur Samba NSIA Banque Bénin 9,00% 2025-2030.

Dans le cadre de la poursuite de son ambition qui est de construire, selon les standards internationaux et dans le but d'alléger son bilan afin de financer ses portefeuilles de prêts bancaires accordés aux entreprises du secteur public et institutionnel, PME et/ou PMI et augmenter ses capacités d'octroyer de nouveaux prêts à cette même catégorie de clients, NSIA BANQUE BENIN a marqué son intérêt pour la titrisation de ses créances. Elle a ainsi établi, conjointement avec la société de gestion BOAD TITRISATION, le compartiment " FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BENIN 2025-2030 " du Fonds Commun de Titrisation de Créances dénommé FCTC KEUR SAMBA.

La diffusion des titres dans le public au prix de 10 000 FCFA a eu lieu du 20 juin au 07 juillet 2025. A l'issue de cette opération, 3 400 000 titres " FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BENIN 7,00% 2025-2030 " et 1 000 000 de titres "FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BENIN 9,00% 2025-2030 " ont été souscrits sur le Marché Financier Régional de l'UEMOA pour un montant total de 44 milliards FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a connu une hausse de 82,358 milliards, en se situant à 16 063,493 milliards FCFA contre 15 981,135 milliards FCFA la veille.

En ce qui la concerne, la valeur totale des transactions s'est rehaussée à 4,748 milliards FCFA contre 2,727 milliards FCFA le mercredi 11 mars 2026.

Les indices sont tous en hausse. C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a progressé de 0,52 % à 416,63 points contre 414,49 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il s'est accru de 0,74% à 194,60 points contre 193,18 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en hausse de 0,91% à 163,20 points contre 161,73 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a progressé de 0,29% à 291,75 points contre 290,91 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,51% à 160,43 points contre 159,61 points la veille

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres par SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 2 525 FCFA), ORAGROUP Togo (plus 4,72% à 3 995 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 3,90% à 5 200 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 3,82% à 35 300 FCFA) et BICI Côte d'Ivoire (plus 3,44% à 26 950 FCFA)

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,43% à 3 300 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 4,51% à 1 695 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 4,47% à 3 100 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 3,70% à 5 200 FCFA) et ERIUM Côte d'Ivoire (moins 3,32% à 2 620 FCFA).