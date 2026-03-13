Sénégal: Coopération parlementaire - Malick Ndiaye reçoit une délégation de parlementaires marocains

Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, a accordé une audience, ce jeudi 12 mars, à une délégation de parlementaires du Maroc. La mission était accompagnée de l'ambassadeur du Royaume chérifien au Sénégal, Hassan Naciri.

Au cours de cette rencontre, les discussions ont porté sur les relations séculaires qui unissent le Sénégal et le Maroc. Les deux parties ont mis en avant la profondeur des liens historiques, culturels et religieux entre les deux nations, des relations considérées comme un pilier essentiel du partenariat entre les deux peuples.

Le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a notamment salué l'excellence de la coopération entre Dakar et Rabat, particulièrement dans les domaines culturel, religieux et politique. Il a souligné que ces relations privilégiées constituent un socle solide pour le renforcement continu de la coopération bilatérale.

Cette audience a également été l'occasion pour les deux parties de réaffirmer leur volonté commune de consolider davantage les liens d'amitié et de collaboration entre le Sénégal et le Maroc.

La rencontre s'inscrit dans la dynamique de consolidation des relations historiques entre les deux pays, marquées par une coopération soutenue et une convergence de vues sur plusieurs enjeux d'intérêt commun.

