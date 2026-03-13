Sénégal: Données du NEWS 2025 - WANEP dresse un état des lieux des incidents sécuritaires et sociaux à travers le Sénégal

Le Réseau ouest-africain pour l'édification de la paix (WANEP Sénégal) a organisé, jeudi 12 mars, un atelier de présentation des données annuelles 2025 de son système d'alerte précoce. La rencontre, animée par un des responsables du système, Ben Berthier Coly, a permis de dresser un état des lieux des incidents sécuritaires et sociaux enregistrés à travers le pays au cours de l'année écoulée.

Selon les données collectées par le réseau de moniteurs communautaires de WANEP, la situation reste préoccupante. Au total, 1 725 incidents ont été recensés sur l'ensemble du territoire en 2025, entraînant 608 décès et 2 129 blessés. Ces chiffres traduisent l'ampleur des défis sécuritaires auxquels sont confrontées les populations sénégalaises.

Parmi les principaux phénomènes identifiés figurent la persistance de plusieurs formes de criminalité, notamment le trafic de drogue, les attaques armées, les agressions et les vols. Les violences basées sur le genre constituent également une préoccupation majeure, avec des cas de féminicides et de viols signalés dans différentes localités. Les accidents de la route apparaissent par ailleurs comme l'une des causes les plus marquantes de pertes en vies humaines au cours de l'année.

« La situation reste grave dans la mesure où ces incidents ont occasionné des pertes en vies humaines importantes », a souligné Ben Berthier Coly. Il a rappelé que le système d'alerte précoce vise avant tout à anticiper les crises et informer les populations, afin de permettre une réponse rapide des acteurs concernés.

La collecte des données repose sur un réseau de vingt moniteurs répartis dans les quatorze régions du Sénégal. Ces derniers recueillent les informations à partir de sources ouvertes, notamment la presse en ligne, les plateformes d'information comme Seneweb ou Senenews, ainsi que les sites officiels d'institutions telles que la police, la gendarmerie ou la douane. Les données issues du réseautage communautaire viennent également compléter ce dispositif. Avant toute analyse, les informations sont vérifiées afin d'en garantir la fiabilité.

L'étude des incidents permet ensuite d'identifier les tendances, les facteurs de risque et les causes des crises observées. Sur cette base, WANEP établit une cartographie des zones à risque. Les régions de Dakar et Thiès apparaissent comme les zones les plus exposées, en raison notamment de leur forte densité démographique. Sept régions sont classées à risque moyen, parmi lesquelles Kédougou, Ziguinchor, Tambacounda et Diourbel. D'autres zones, comme Saint-Louis-Matam, Kaffrine ou Sédhiou, sont considérées à risque faible.

Le rapport met également en lumière l'apparition de phénomènes sociaux préoccupants, tels que les cas de suicide signalés dans la région de Louga. Face à cette situation, WANEP prévoit d'organiser des dialogues communautaires et des actions de sensibilisation afin de prévenir ce phénomène, souvent lié à des pressions sociales ou à des situations de désespoir.