Sénégal: Diplomatie parlementaire - Dakar et Varsovie explorent de nouveaux axes de coopération

12 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a reçu ce jeudi 12 mars l'ambassadrice de Pologne au Sénégal, Julita Bas, à l'occasion d'une visite de courtoisie axée sur le renforcement des relations entre les deux pays.

Cette rencontre a permis d'explorer plusieurs pistes de coopération, notamment dans le domaine de la diplomatie parlementaire. Les discussions ont porté sur le partage d'expériences entre les deux institutions législatives et la perspective de créer un groupe d'amitié parlementaire Sénégal-Pologne, destiné à favoriser des échanges réguliers entre parlementaires des deux nations.

Au-delà de l'aspect institutionnel, les deux parties ont également évoqué les opportunités de partenariat économique. Les secteurs du transport maritime, de la logistique et de l'agriculture ont été identifiés comme des domaines prioritaires de collaboration, avec un accent particulier sur la transformation des produits agricoles.

Le Président de l'Assemblée nationale a salué la qualité des relations d'amitié entre Dakar et Varsovie, tout en présentant les grandes orientations de la Vision 2050 portée par le gouvernement sénégalais. Cette stratégie de développement met notamment l'accent sur des projets structurants dans des domaines clés tels que l'eau et l'agriculture, considérés comme des leviers essentiels pour le développement durable du pays.

Cette audience s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la diplomatie parlementaire du Sénégal et de diversification de ses partenariats internationaux.

