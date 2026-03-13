Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Mayéyé promet de faire carton plein aux urnes

12 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

« Nous allons voter le candidat de la Majorité présidentielle à 100% » a été la réponse de la population du district de Mayéyé, dans le département de la Lékoumou, à Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa et Sylvie Kaki, toutes deux en campagne pour le président candidat, Denis Sassou N'Guesso. Ensemble, en effet, elles ont sillonné treize villages appelant à voter massivement pour une victoire sans appel du candidat de la Majorité présidentielle dans le but « d'accélérer la marche vers le développement », ont-elles souligné.

Il convient de rappeler qu'en novembre dernier, les sages et notables du département de la Lékoumou avaient remis au président Denis Sassou N'Guesso les symboles ancestraux en guise de leur soutien pour la continuité de l'oeuvre amorcée à la tête du pays.

C'est ainsi qu'avant le lancement officiel de la campagne, la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa avait parcouru l'ensemble des districts de la Lékoumou, appelant la population à sauvegarder la paix tout en suivant le chemin tracé par les notables s'agissant de l'élection.

C'est donc le 15 mars aux urnes que la population qui a promis jouer sa partition pour la victoire du candidat de la Majorité présidentielle devra transformer sa promesse en action concrète.

