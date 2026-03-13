Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Londéla-Kayes promet un vote écrasant en faveur de Denis Sassou N'Guesso

À l'issue d'une offensive de terrain de dix jours menée par le directeur local de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso dans le district de Londéla-Kayes, Antoine Ngouala, les habitants des quatre axes du district lui ont promis une victoire éclatante pour le candidat de la Majorité présidentielle, fixant l'objectif d'un score sans équivoque dès le premier tour.

Sous la conduite du directeur local de campagne, accompagné d'une délégation de 38 experts venus de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Nkayi, la population du district de Londéla-Kayes a été mobilisée. En l'espace de cinq jours, pas moins de quatorze meetings ont été organisés, couvrant l'intégralité du district depuis l'axe Banda Kayes, l'axe principal et l'axe Diambala.

Le marathon électoral a permis de vulgariser le projet de société « Accélérer la marche vers le développement » reçu par la population comme une réponse concrète aux défis de l'enclavement, de la santé et de l'agriculture.

La mobilisation avait débuté le 28 février à minuit par le pavoisement intégral du chef-lieu, soutenue par des animations culturelles traditionnelles. Cette dynamique s'est confirmée le 1er mars à Dolisie, où le district de Londéla-Kayes avait déployé plus de 400 militants lors du grand meeting du candidat de la Majorité présidentielle.

Outre les rassemblements politiques, la dimension sociale et spirituelle a été intégrée à la campagne le 8 mars, lors d'un culte oecuménique à l'Église évangélique du Congo, réunissant fidèles évangéliques et catholiques dans un esprit de cohésion nationale.

Le succès de cette tournée de proximité confirme l'unité des quatre axes du district derrière la candidature de Denis Sassou N'Guesso. La population de Londéla-Kayes s'est engagée à transformer chaque voix en un suffrage effectif pour garantir le progrès et la stabilité du pays.