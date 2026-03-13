La direction de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso dans la quatrième circonscription de Makélékélé a mené une vaste upération de de proximité dans les quartiers dudit arrondissement. Claude Ayessa, accompagné de la citoyenne d'honneur de Makélékélé, Bélinda Ayessa, a visité les quartiers Kingouari, Kinsoundi, Barrage, dans la ferveur populaire.

Claude Ayessa a tenu une serie de réunions avec les différentes sensibilités de la circonscription. Ces rencontres ont été également l'occasion pour édifier la population sur les grands axes du projet de société du candidat de la Majorité présidentielle.

Le directeur de campagne local a profité de l'occasion pour appeler la population de Makélékélé 4 à se mobiliser et à voter massivement pour Denis Sassou N'Guesso, présenté comme le candidat de la stabilité. « Je vous demande, le 15 mars, d'aller massivement voter notre candidat, Denis Sassou N'Guesso. Il faut éviter l'abstention. Je mets un accent particulier sur l'abstention qui est notre ennemi numéro 1.

Nous le savons tous ici que sans la paix, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi nous devons l'accompagner, parce qu'il a encore beaucoup à faire dans ce pays. Le chantier est vaste. Le 15 mars, vous devez aller massivement voter notre candidat », a-t-il invité.

Pour la citoyenne d'honneur de Makélékélé, porte-parole thématique du candidat Denis Sassou N'Guesso, le vote du 15 mars doit être historique. « Je m'adresse aux jeunes, vous devez aller dire aux autres que l'heure est grave et que nous sommes en plein examen. Il faut que les gens apprennent qu'ici à Makélékélé, nous avons eu notre examen par une moyenne de 20 sur 20 », a lancé Bélinda Ayessa.

Les personnes vivant avec handicap promettent un coup KO

La campagne de proximité s'est poursuivie par un moment d'échange avec des personnes vivant avec handicap. Cette rencontre a eu pour objectif de renforcer le dialogue avec cette frange de la population. Face aux participations, Claude Ayessa a présenté la nouvelle vision de son candidat inscrit dans son projet de société intitulé «Accélérons la marche vers le développement». Un programme qui accorde une place importante à l'inclusion sociale et à la prise en compte de la population la plus vulnérable.

L'équipe de campagne locale du candidat président Denis Sassou N'Guesso a encouragé les personnes vivant avec handicap de Makélékélé 4 à participer massivement au scrutin et à porter leur choix sur ce candidat de l'expérience, jugé capable de garantir leur plein épanouissement. Ces dernières ont exprimé leur gratitude à l'équipe locale du candidat et ont promis de votre massivement, le 15 mars. «Le 15 mars, nous personnes vivant avec handicap, serons debout dès 8h, à partir de 9h- 10h, on a fini de voter, ça sera un coup KO », ont-elles promis. La rencontre a pris fin par la remise des présents et kits de relèvement destinés à faciliter la mobilité des bénéficiaires.

Enfin, la porte-parole thématique du candidat Denis Sassou N'Guesso, Bélinda Ayessa, a sillonné plusieurs églises et quartiers de Makélékélé 4, afin de demander aux responsables religieux de prier pour le bon scrutin du 15 mars. De la paroisse catholique à la paroisse évangélique de Kingouari, en passant par le grand séminaire de Kinsoundi, puis l'église salutiste de Kinsoundi, Bélinda Ayessa a plaidé pour une communion de prière afin que cette élection se déroule dans la paix. « Nous étions très émus et très heureux d'arriver ici, dans cette église de Kingouari, pour une seule chose en réalité.

Les échéances importantes pointent à l'horizon, notamment l'élection présidentielle. Nous allons toujours prôner la paix et tout doit se faire dans la paix. Mais qui mieux que les hommes de Dieu, les hommes d'église, pour intercéder pour cette paix là. Nous comptons sur eux pour que dans leur prière, la paix puisse régner avant, pendant et après ces élections», a-t-elle déclaré.

Très sensibles à ce geste et à cette initiative de la porte-parole thématique du candidat président Denis Sassou N'Guesso, les responsables des églises visitées ont promis de jouer leur partition en implorant la grâce divine afin que ce scrutin se déroule dans le calme et la paix. « C'est toujours un sentiment de gratitude, de remerciement. Ce que je souhaite de tout coeur, c'est que tout se passe bien, dans la paix, dans la joie», « En tout cas c'est une grande joie, nous avons vu la grâce de Dieu, c'est une bénédiction. Que le Seigneur puisse prendre le règne de tout ce qui va se passer durant ces élections. Nous avons besoin de la joie et de la tranquillité ».

« Recevoir notre soeur est un sentiment de joie. La paix nous en avons tous besoin. Sans la paix, on ne peut rien rien faire, nous alùons prier pour la paix, c'est un devoir pour tout homme et de surcroît pour nous, hommes de Dieu que nous sommes...», se sont exprimés les responsables des églises catholique de Kingouari, protestante de Kingouari, le Grand séminaire de Kinsoundi, et l'église salustite de Kinsoundi. La campagne de proximité A pris fin par un carnaval motorisé à travers la circonscription électorale de Makélékélé 4 afin d'encourager et de convaincre les indécis de voter pour le candidat de la majorité présidentielle.