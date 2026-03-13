Congo-Brazzaville: Élection présidentielle - Roger Ndokolo appelle à voter pour Denis Sassou N'Guesso

12 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Le président du parti UNIRR, Roger Ndokolo, lance un appel à voter Denis Sassou N'Guesso.

À trois jours du vote du 15 mars, Roger Ndokolo a lancé un appel à ses concitoyens, les invitant à voter pour le candidat-président Denis Sassou N'Guesso. Pour lui, c'est le seul candidat crédible qui assure la paix à la population congolaise, oeuvre pour les préoccupations transgénérationnelles, et capable d'amorcer, dès sa réélection, l'accélération de la marche vers le développement pour le mandat 2026-2031.

« Rendons-nous nombreux aux urnes pour accomplir notre devoir civique, geste de paix et de responsabilité citoyenne », a-t-il confié.

