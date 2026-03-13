Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Les femmes de Yaya appelées à voter pour Denis Sassou N'Guesso

Le directeur local de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso à Yaya, dans le département du Niari, Emile Ouosso, a appelé les femmes de cette sous-préfecture à voter massivement, le 15 mars, pour le président sortant.

Consciente de la place de la femme dans la société, la direction locale de campagne du candidat de la Majorité présidentielle est allée à la conquête de l'électorat féminin. En effet, Emile Ouosso qui tient au sacre de son candidat dès le premier tour entend s'appuyer sur cet électorat. C'est ainsi qu'il a remercié les femmes de la circonscription électorale unique de Yaya qui ont répondu au siège de la sous-préfecture. Il a salué cette mobilisation qui traduit leur confiance placée au président candidat. Emile Ouosso est persuadé que ces femmes feront le bon choix, celui de l'accélération de la marche vers le développement en allant voter massivement le 15 mars.

S'adressant à ses soeurs, mères et filles en kituba, Marie Berthe Ouosso les a incitées à se rendre toutes aux urnes après avoir passé la consigne de vote à leurs conjoints. « Le 8 mars est passé, nous sommes ici pour soutenir notre candidat, Denis Sassou N'Guesso. Nous sommes là pour la paix, je vous donne une mission : voter Denis Sassou N'Guesso le 15 mars 2026 », a-t-elle déclaré en substance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parlant lui aussi en kituba, le directeur local de campagne adjoint, Juste Bernardin Gavet, a dit aux femmes de Yaya qu'elles ont tout à gagner en votant pour Denis Sassou N'Guesso. « Il n'est plus question des partis ou de groupements politiques, parce que nous sommes devenus une seule personne. Nous n'avons qu'un seul candidat, Denis Sassou N'Guesso.

Le président sortant est champion dans la protection et la promotion des droits des femmes en République du Congo. Avec son gouvernement, il met tout en oeuvre pour l'émancipation des femmes. Il a même pris une loi pour protéger les femmes, la loi Mouebara », a-t-il rappelé.

Ayant bien reçu le message, les femmes de Yaya se sont engagées à réélire le champion de la masculinité positive, Denis Sassou N'Guesso, dès le premier tour.