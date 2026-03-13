Congo-Brazzaville: Association Globus - Des forages modernes offerts aux habitants de Brazzaville

12 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Dans le cadre d'une initiative humanitaire, l'association Globus a inauguré, le 11 mars à Brazzaville, des stations d'eau potable implantées dans trois arrondissements de la capitale. Ces installations visent à améliorer l'accès à l'eau potable pour les habitants.

Les infrastructures, situées précisément dans les quartiers Nkombo, Makabandilou et Domaine pour l'arrondissement 9, Djri; le bled dans le septième, Mfilou; et Petit-chose dans l'arrondissement 6, Talangaï, permettront ainsi d'assurer un accès régulier et gratuit à l'eau potable à plus de 300 000 habitants de la ville. Équipées de panneaux solaires, ces installations fonctionnent même en cas de coupure d'électricité.

« Nous le savons tous, l'eau, c'est la vie. L'accès à l'eau propre et potable n'est pas seulement un besoin de base, c'est un droit fondamental », a souligné, dans son mot de circonstance, la présidente de l'association Globus, Yulia Berg.

Selon l'étude de l'association Globus en 2025, l'accès à l'eau potable s'imposait comme une priorité absolue pour les Brazzavillois, a-t-elle précisé.

Pour préciser, l'inauguration de ces infrastructures est dédiée à l'anniversaire des relations diplomatiques entre la Russie et le Congo qui témoignent des liens d'amitié ayant pour base des actions concrètes.

