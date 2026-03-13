Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Arnold Fiston Mata dresse un bilan satisfaisant

12 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Le président de la Coalition des associations unies pour la paix et le développement au Congo (Caupdc), Arnold Fiston Mata, a livré, le 11 mars, son analyse sur le déroulement du scrutin des 12 et 15 mars. Il est intervenu après avoir activement mobilisé ses militants à Brazzaville en faveur du candidat Denis Sassou N'Guesso lors d'une messe de soutien à l'église Saint-Kisito, dans le première arrondissement, Makélékélé.

Le président de la Caupdc a salué dans son analyse une campagne ouverte à tous, balayant ainsi les craintes d'une mise à l'écart de certains opposants. Il a constaté avec satifaction la liberté d'expression des sept prétendants à la magistrature suprême qui constitue, à ses yeux, la preuve matérielle de la vitalité du modèle démocratique au Congo.

Selon , Arnold Fiston Mata, la validation de toutes les candidatures par la Cour constitutionnelle place tous les postulants sur un pied d'égalité. Il a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation du scrutin et a réitéré sa confiance envers les organes régulateurs : la Cour constitutionnelle, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ainsi que la Commission nationale électorale indépendante. « Le jeu démocratique s'est exercé sans anicroche », a-t-il souligné.

Pour Arnold Fiston Mata, le devoir est accompli avec les mobilisations lors de la campagne électorale. « Nous attendons désormais, avec sérénité, le verdict des urnes qui sera scrupuleusement pris en compte par nos institutions », a déclaré le président du Caupdc.

