Pour le scrutin présidentiel des 12 et 15 mars, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), par la voix de son président, Casimir Ndomba, a publié un communiqué à l'endroit des citoyens congolais. L'institution exhorte la population et les acteurs politiques à la retenue, tout en rappelant que le vote est un pilier fondamental de la démocratie.

Dans son message, la CNDH rappelle que participer aux élections n'est pas une simple option mais un droit fondamental et un devoir civique inscrits dans la Constitution et les traités internationaux. Elle insiste sur la liberté de chaque Congolais à exercer ce droit sans aucune forme de contrainte. « Nul ne peut être contraint, intimidé ou empêché d'accomplir ce devoir civique », a signifié Casimir Ndomba.

Pour garantir la stabilité du pays durant cette période charnière, la CNDH a formulé quatre recommandations essentielles adressées à l'ensemble de la population. Elle demande l'exercice libre du vote dans le respect strict des lois de la République ; le refus de l'intimidation, garantissant que chaque électeur puisse se rendre aux urnes sereinement.

La CNDH appelle aussi à la promotion d'un climat de paix, en demandant aux acteurs politiques et aux médias de rejeter les discours de haine et de respecter les résultats légaux. Elle souhaite la protection des droits humains qui doit rester la priorité en toutes circonstances.

Outre son adresse aux électeurs, la CNDH lance, par ailleurs, un appel direct aux autorités compétentes, les exhortant à garantir trois éléments-clés : la sécurité des citoyens, l'égalité de traitement entre les différents candidats et la transparence totale du scrutin. A cet effet, elle encourage les acteurs politiques, les institutions, la société civile et les citoyens à privilégier le dialogue, la tolérance et le respect mutuel.