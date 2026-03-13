Congo-Brazzaville: District de Makoua - Des conducteurs de taxis-motos obtiennent leur permis de conduire

Dans un geste de solidarité et de mémoire, près de 3 000 conducteurs de taxis-motos ont reçu, le 9 mars, à la sous-préfecture de Makoua, leurs permis de conduire. Il concrétise ainsi les dernières volontés du regretté ministre d'État, Firmin Ayessa.

L'action de générosité posthume vient clore un projet ambitieux initié par le député de Makoua avant sa disparition, visant à régulariser la situation administrative des jeunes transporteurs de sa circonscription.

Pour les jeunes, le permis de conduire représente bien plus qu'une simple autorisation de circuler, il est le symbole d'une dignité retrouvée et d'une main tendue par un homme d'État soucieux de leur avenir. «Si j'avais le pouvoir de le ressusciter comme Dieu, je le ferais sans hésiter. Mais hélas, la mort est plus forte que nous tous. C'est une perte énorme pour Makoua et pour le Congo », a déclaré l'un des bénéficiaires de ce document.

Le sous-préfet de Makoua, Ibata Ossété Apendi, a indiqué quant lui que l'engagement de Firmin Ayessa a permis à ces nombreux conducteurs de se mettre en règle, contribuant directement au renforcement de la sécurité routière.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, le directeur général des Transports terrestres, Atali Mopaya, a salué la mise à terme de ce projet par les collaborateurs du ministre. Il a rappelé que cette opération répondait également à un impératif de prévention afin d'éviter la saisie ou la destruction des engins lors des contrôles de conformité (Assurance, carte grise, contrôle technique). Ces documents leurs confèrent désormais, a-t-il indiqué, des opportunités de conduite vers d'autres pays de la sous-région tels que le Tchad, le Gabon et le Cameroun.

En hommage à l'illustre disparu, le député de Makoua, Frédérick Yoka, a exhorté les bénéficiaires à faire preuve de responsabilité, de discipline et de civisme sur la route afin de préserver des vies humaines et de contribuer au maintien de l'ordre public dans le district de Makoua.