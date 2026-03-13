Congo-Brazzaville: Election présidentielle - La force publique a voté dans la sérénité

Militaires, policiers et gendarmes ont voté le 12 mars dans la tranquillité et la sérénité au titre de l'élection du président de la République.

Les agents de l'ordre et les militaires étaient nombreux à travers le pays à avoir pris d'assaut les centres et bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique. A Brazzaville, le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki, a fait la ronde de plusieurs bureaux de vote. De la mairie au stade de la Concorde à Kintelé, en passant par le lycée technique 5-février, l'école 31-juillet à Mpila, et le complexe scolaire André-Daves à Nkombo ainsi que le lycée Nganga-Edouard, les hommes en uniforme ont vraiment répondu présent.

Dans certains centres de vote, à 11 h 00, il n'y avait plus d'électeurs. C'est le cas au complexe scolaire André-Daves à Nkombo, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Djiri, et au lycée Nganga-Edouard. Du constat fait dans la vingtaine de bureaux de vote visités, il ressort que de nombreux candidats à l'élection présidentielle n'ont pas envoyé des délégués dans les centres.

Du côté de l'organisation, toutes les conditions ont été réunies pour la tenue d'une bonne élection, ont témoigné les membres des bureaux de vote ainsi que les représentants des candidats. « Vraiment, c'est pour la première fois que je constate une sérénité dans l'organisation des élections. Tout le monde est au travail, il n'y a pas de bousculade parce que toutes les conditions sont réunies. Le seul problème est que jusqu'à présent, aucun délégué des candidats ne s'est présenté, donc nous attendons jusqu'à 17 heures », a indiqué le président d'un bureau de vote au centre situé dans l'enceinte de la mairie de Brazzaville.

Notons qu'à son arrivée au niveau des centres de vote, Auguste Iloki a été accueilli par les coordonnateurs et délégués de la Cour constitutionnelle. Le juge du contentieux électoral a déployé une mission d'observation dans les arrondissements, les communes et les districts sur toute l'étendue du territoire national afin de se rassurer de la régularité du scrutin. En effet, l'article 176 de la Constitution du 25 octobre 2015 lui confère les missions de veiller à la régularité de l'élection du président de la République ; d'examiner les réclamations et de proclamer les résultats définitifs du scrutin. De ce fait, la Cour constitutionnelle est chargée d'exécuter l'ensemble des activités liées à la validité, à la crédibilité et à la sincérité de l'élection présidentielle.

De même, l'article 56 de la loi organique n°28-2018 du 7 août 2018 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle prévoit que cette institution désigne, en son sein, des coordonnateurs et des délégués chargés de suivre le déroulement de l'élection du président de la République à l'effet de veiller à sa régularité.

Pour le vote par anticipation des éléments de la force publique, Brazzaville compte 80 bureaux de vote, répartis dans 27 centres.

Selon le président du bureau de vote Académie Nganda-Clémentine, dans l'arrondissement 9 Djiri, Bergilles Mouanda-Mouanda, les opérations qui ont débuté à 7heures se sont déroulées dans le calme et la sécurité.