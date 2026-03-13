Gabon: Travaux du Comité Préparatoire Tripartite des Élections Professionnelles 2026

Conformément aux Très Hautes Instructions du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, de mettre en place tous les outils institutionnels de renforcement du dialogue social et la consolidation de la représentativité syndicale au rang des priorités de l'action publique, le Vice- Président du Gouvernement a présidé la cérémonie solennelle de lancement officielle des travaux du Comité Préparatoire Tripartite pour l'organisation des Premières Élections Professionnelles dans notre pays.

Madame le Ministre du Travail, du Plein Emploi, du Dialogue Social et de la Formation Professionnelle, Jacqueline Ilogue épse. Bignoumba, dans son allocution à l'adresse du Comité, a présenté les fortes attentes de la Très Haute Autorité du pays quant à cette étape décisive dans la restauration des institutions et la modernisation de la démocratie sociale gabonaise.

Ce processus électoral vise à rompre avec la « représentativité présumée » pour instaurer une légitimité démocratiquement établie. « Le Gabon qui se construit aujourd'hui a besoin d'interlocuteurs sociaux forts, crédibles et incontestables », a poursuit Madame le Ministre. Désormais, la reconnaissance des organisations syndicales reposera sur l'expression libre et souveraine des travailleurs à travers les urnes.

Composé de représentants de l'État, des employeurs et des travailleurs, le Comité a pour missions prioritaires :

-Finaliser le cadre réglementaire, technique et organisationnel du scrutin ;

-Garantir la transparence et la crédibilité de l'ensemble du processus ;

-Aboutir à un Protocole d'Accord Pré-électoral structurant, couvrant à la fois le secteur privé et l'Administration publique.

Enfin, aux partenaires sociaux, rappelant la notion de responsabilité, Madame le Ministre les a exhorté à privilégier l'intérêt supérieur de la Nation et la recherche du consensus. L'objectif est d'offrir aux travailleurs gabonais un dispositif électoral irréprochable, faisant du Gabon une référence en matière de maturité démocratique dans la sous-région.

Par cet acte fondateur, le Gouvernement de la Ve République réaffirme son engagement à bâtir un « Gabon Nouveau » fondé sur la justice sociale, la transparence et un dialogue responsable, moteurs indispensables du développement national.

Les travaux du Comité Préparatoire Tripartite ont officiellement pris fin ce jeudi 12 mars 2026. La cérémonie de clôture a été marquée par la présentation du rapport final à deux membres du Gouvernement : Madame Jacqueline BIGNOUMBA, Ministre du Travail, du Plein Emploi, du Dialogue Social et de la Formation Professionnelle, et sa collègue, Madame Laurence Ndong, Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités.

Les deux membres du gouvernement se sont employés à clarifier les objectifs du Gouvernement pour l'organisation de ces élections. À la fin, suite à leurs explication, un consensus c'est enfin dégagé sur le mode de scrutin à savoir : "Le scrutin indirecte" c'est-à-dire l'élection des délégués du personnel dans les secteurs publique et privé.

Ce mode de scrutin assure une légitimité et une représentativité issus des urnes à tous les niveaux c'est-à-dire les syndicats de base, les fédérations et les confédérations.

Concluant son propos, Madame le Ministre en charge du Dialogue Social a clos les travaux en adressant ses sincères remerciements à l'ensemble des participants. Elle a salué leur engagement exemplaire en faveur d'un dialogue social plus structuré, transparent et crédible, pilier fondamental de la Restauration du paysage syndicale au Gabon.