Afrique: Le CCG réaffirme son soutien à la marocanité du Sahara et à l'intégrité territoriale du Maroc

13 Mars 2026
Gabonews (Libreville)
Par AMP

Le Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG) a réitéré son soutien constant à la marocanité du Sahara et son attachement à la sécurité, à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, lors de la 8e réunion ministérielle conjointe Maroc-CCG tenue jeudi par visioconférence.

Cette position a été exprimée par le Secrétaire général du CCG, Jassem Mohammed Al-Budaiwi, en présence du ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, ainsi que des ministres et représentants des États membres du Conseil.

À cette occasion, le CCG a salué la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui consacre l'initiative marocaine d'autonomie sous souveraineté du Royaume comme unique base pour parvenir à un règlement politique durable du différend régional autour du Sahara.

Les États du Golfe ont également exprimé leur soutien aux efforts menés par le Secrétaire général de l'ONU et son envoyé personnel visant à faciliter la reprise du processus politique, sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie, conformément à la résolution du Conseil de sécurité, en vue d'aboutir à une solution définitive dans le respect de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

Cette position unifiée, exprimée au nom de l'ensemble des pays membres du Conseil, a été confirmée par les différentes délégations participantes, qui ont réitéré leur soutien total et constant à l'intégrité territoriale du Royaume et leur rejet de toute atteinte à sa souveraineté nationale.

