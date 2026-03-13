Afrique: Le CCG réaffirme son soutien à la marocanité du Sahara et renforce son partenariat stratégique avec Rabat

Le Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) a réitéré son soutien constant à la marocanité du Sahara et son attachement à la sécurité, à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, lors de la 8e réunion ministérielle conjointe Maroc-CCG tenue jeudi par visioconférence.

Cette position a été exprimée par le Secrétaire général du CCG, Jassem Mohammed Al-Budaiwi, en présence du ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, ainsi que des ministres et représentants des États membres du Conseil.

À cette occasion, le CCG a salué la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui consacre l'initiative marocaine d'autonomie sous souveraineté du Royaume comme unique base pour parvenir à un règlement politique durable du différend régional autour du Sahara.

Les États du Golfe ont également exprimé leur soutien aux efforts menés par le Secrétaire général de l'ONU et son envoyé personnel visant à faciliter la reprise du processus politique sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie, conformément à la résolution du Conseil de sécurité, afin d'aboutir à une solution définitive dans le respect de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

Cette position unifiée, exprimée au nom de l'ensemble des pays membres du Conseil, a été confirmée par les différentes délégations participantes, qui ont réitéré leur soutien total et constant à l'intégrité territoriale du Maroc et leur rejet de toute atteinte à sa souveraineté nationale.

Au cours de cette réunion, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a également souligné la solidarité du Maroc avec les États du Golfe face aux tensions régionales, évoquant notamment les appels téléphoniques que le Roi Mohammed VI a récemment eus avec plusieurs dirigeants des pays du CCG à la suite d'agressions iraniennes qualifiées d'« odieuses, condamnables et injustifiées ».

Selon le chef de la diplomatie marocaine, ces échanges entre le Souverain marocain et ses homologues du Golfe constituent la plus haute expression de la solidarité fraternelle, ferme et constante du Royaume envers ces États. Rabat a ainsi réaffirmé son soutien total aux pays du CCG ainsi que son appui aux mesures qu'ils prennent pour défendre leur souveraineté, préserver leur sécurité et garantir la protection de leurs citoyens et résidents.

M. Bourita a rappelé, à cet égard, les orientations exprimées par le Roi Mohammed VI lors du Sommet Maroc-Pays du Golfe tenu le 20 avril 2016 en Arabie saoudite, où le Souverain avait souligné que les relations entre le Maroc et les monarchies du Golfe reposent sur des liens solides, fondés non seulement sur la langue, la religion et la civilisation communes, mais également sur des valeurs et des principes partagés ainsi que sur une convergence face aux défis sécuritaires.

Le ministre marocain a estimé que les défis actuels imposent de hisser le partenariat stratégique entre le Maroc et les pays du Golfe à un niveau supérieur de complémentarité, en soulignant que la notion de sécurité nationale englobe désormais non seulement la dimension militaire, mais aussi la résilience économique et sociale des États face aux crises.

Dans cette perspective, Rabat a réaffirmé sa détermination à approfondir son partenariat stratégique avec les États du CCG et à en élargir les horizons, conformément aux orientations des dirigeants des deux parties. Les discussions ont notamment porté sur la mise en oeuvre de programmes concrets dans différents domaines, en s'appuyant sur les orientations du Sommet Maroc-Golfe de 2016.

Le chef de la diplomatie marocaine a également salué la décision de prolonger le plan d'action conjoint Maroc-CCG pour la période 2025-2030, tout en appelant à renforcer l'intégration des acteurs économiques privés et à encourager l'implication des fonds souverains des deux parties dans les investissements et la mobilité des hommes d'affaires.

Enfin, M. Bourita a rappelé que la résolution de la question palestinienne demeure un élément central pour la stabilité régionale. À ce titre, il a souligné que le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, n'a cessé d'appeler à la mobilisation des efforts régionaux et internationaux afin de parvenir à une solution juste et durable fondée sur la solution à deux États, permettant au peuple palestinien d'établir un État indépendant dans les frontières du 4 juin 1967 avec Al-Qods-Est pour capitale.