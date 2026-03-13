Afrique: Ligue des champions CAF - Le Stade malien sans complexe face au géant Mamelodi Sundowns

Révélation de la phase de poules et premier de son groupe, le Stade malien défie ce week-end à Pretoria les Mamelodi Sundowns, poids lourd du continent et finalistes de la dernière édition, en quart de finale aller de la Ligue des champions. Les Maliens affichent leur humilité, mais assument leur ambition.

Les quarts de finale aller des Coupes d'Afrique démarrent ce vendredi 13 mars. A Pretoria, les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns, poids lourd du continent, une étoile brodée sur le maillot et finalistes l'an passé, reçoivent le Stade malien, révélation de la phase de poules. C'est la première fois depuis 1985 que les Blancs de Bamako atteignent ce stade et ils abordent ce choc avec confiance et humilité. « On va se libérer sans toutefois manquer de respect à l'adversaire parce que l'adversaire c'est une très grande équipe » , explique l'attaquant camerounais Taddeus Nkeng, le ton calme et confiant.

« L'appétit vient en mangeant... »

Des grandes équipes, le Stade malien en a déjà rencontrées en phase de poules, avec notamment une victoire face à l'Espérance de Tunis (1-0). Le Stade malien, premier de son groupe, n'est donc pas une petite équipe, prévient le coach Mauril Mesack Njoya. « Quelqu'un avait dit que nous étions le petit poucet qui venait distribuer les points. Ça nous a révoltés, nous nous sommes dit mais voilà, il faut qu'on nous prouve prochainement que le petit poucet a grandi. Cette ambition nous permet d'aller au-delà de ce que nous espérions. Nous jouons sans pression aucune parce que personne ne nous attendait à ce stade de compétition. L'appétit vient en mangeant, nous avons mangé. Nous avons encore l'appétit d'aller plus loin. »

Aller loin, aussi, pour rendre fiers les supporters maliens. « Leurs encouragements nous parviendront, leurs cris devant les postes de télévision nous parviendront », poursuit le coach camerounais du Stade.

Et côté Mamelodi Sundowns, le coach Miguel Cardoso s'est dit prêt à affronter une équipe pleine d'ambition. « Nous savons ce qui est en jeu et nous avons toutes les cartes en main pour faire un bon match », a confié le technicien espagnol.

Les programmes des quarts de finale aller (heure en TU)

Vendredi 13 mars 2026

18h Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) - Stade Malien (Mali)

21h AS FAR (Maroc) - Pyramids FC (Égypte)

Samedi 14 mars

21h Berkane RS Berkane (Maroc) - Al Hilal SC (Soudan)

Dimanche 15 mars

21h Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) - Al Ahly (Égypte)

Des quarts prometteurs Dans les autres affiches, le tenant du titre Pyramids FC retrouve l'AS FAR pour un remake de leur duel de la saison 2024-25. Meilleure attaque et meilleure équipe de la phase de groupes, le club égyptien arrive en favori, mais les Marocains n'ont pas oublié leur réaction lors du match retour et cherchent à prendre leur revanche devant leurs supporters. La RS Berkane, championne en titre de la Coupe de la Confédération, découvre la plus prestigieuse scène africaine face à Al Hilal. Vainqueurs de leur unique confrontation passée, les Marocains veulent confirmer qu'ils ont changé de dimension. Enfin, l'affiche Espérance de Tunis - Al Ahly réunit deux géants du continent. Les Égyptiens, douze fois champions d'Afrique, restent sur un succès en finale face aux Tunisiens et devront encore résister à un environnement brûlant.