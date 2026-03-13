Congo-Kinshasa: Est du pays - Comment les drones se sont imposés dans le conflit

Dans l'est de la RDC, la guerre des drones s'intensifie. Apparues en 2023, ces machines voient leur utilisation exploser ces derniers mois et changent la donne sur le terrain. L'armée congolaise, les rebelles de l'AFC/M23 et leurs alliés y ont désormais recours pour surveiller, frapper ou tester de nouvelles tactiques. Selon les données du projet Acled, l'usage de ces appareils a fortement augmenté : 70 frappes de drones ont été recensées en 2025, contre 20 en 2024. Et déjà 31 pour le seul mois de février 2026.

Drones de combat, drones kamikazes ou modèles civils modifiés : ils sont de plus en plus utilisés dans l'est de la RDC, avec des objectifs différents.

C'est l'armée congolaise qui, la première, a utilisé des drones dans ce conflit. Fin 2023, Kinshasa, alors en difficulté face aux rebelles de l'AFC-M23 et à leurs alliés rwandais, acquiert neuf drones chinois, des CH-4 Rainbow, capables à la fois de missions de reconnaissance et de frappes. Des drones de combat longue portée, pouvant atteindre entre 3 500 et 5 000 kilomètres, acquis pour un coût estimé à 150 millions de dollars.

Mais l'AFC/M23 riposte. Les rebelles déploient des systèmes de brouillage GPS et de missiles sol-air, fournis, selon l'ONU, par Kigali. Ces dispositifs leur permettent de neutraliser ou de détruire plusieurs drones des Forces armées de la RDC (FARDC). On ignore aujourd'hui combien des neuf appareils initiaux sont encore opérationnels.

Usages tactiques variés

Depuis, l'armée congolaise aurait renouvelé sa flotte. Des sources sécuritaires évoquent l'arrivée de nouveaux drones chinois. D'autres évoquent des drones turcs - comme les TAI Anka ou les Bayraktar TB2 - accompagnés de formations de pilotes congolais en Turquie.

C'est en tout cas un drone de cette portée qui a coûté la vie au porte-parole de l'AFC/M23, Willy Ngoma, en février.

L'AFC/M23 aussi dispose de drones, notamment des drones kamikazes turcs, employés plusieurs fois cette année contre l'aéroport de Kisangani, dans le nord-est de la RDC. Des engins à portée plus limitée - entre 200 et 300 kilomètres - mais moins coûteux que les drones de combat et moins réputés pour leur précision. Plusieurs auraient toutefois été abattus ou interceptés. Des drones similaires ont également été utilisés lors de l'offensive sur Uvira.

Selon une source sécuritaire, le M23 utilise aussi des drones de reconnaissance estoniens EOS pour observer les positions ennemies, ainsi que des drones commerciaux modifiés pour être armés et déployés, « une fois au moins », en essaim contre une position des FARDC.

Changements dans les rapports de force

Cette intensification des frappes de drones marque à plusieurs égards un tournant dans le conflit.

Il y a d'abord le rapport de force qui a évolué : l'AFC/M23 dominait nettement le ciel congolais au début du conflit, grâce au soutien de son allié rwandais. En se dotant de drones à longue portée, Kinshasa a comblé en partie son déficit en moyens traditionnels aériens - avions et hélicoptères - et accru aussi ses capacités de renseignements.

Aujourd'hui, l'AFC/M23 conserve des capacités de défense importantes. Ses batteries antiaériennes et son système de brouillage GPS peuvent empêcher ou détruire des drones ennemis. Un dispositif qui offre « un avantage tactique important au M23 et à l'armée rwandaise », soulignaient en 2024 des experts de l'ONU.

Mais ces derniers mois, « ces systèmes ont montré leurs faiblesses », estime une source sécuritaire. Ils n'ont pas empêché par exemple l'attaque qui a couté la vie au porte-parole de l'AFC/M23.

Ce recours accru aux drones accentue aussi l'internationalisation du conflit. Les belligérants dépendent de plus en plus de leurs fournisseurs, la Chine et la Turquie notamment.

L'intensification de cette guerre aérienne souligne aussi les limites des efforts diplomatiques engagés depuis des mois pour tenter d'imposer un cessez-le-feu.

«Nous ne voulons pas de ces attaques»: À Goma, une manifestation au lendemain de la frappe de drone ayant fait trois morts «Nous ne voulons pas de ces attaques»: À Goma, une manifestation au lendemain de la frappe de drone ayant fait trois morts

Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), une marche a eu lieu le 12 mars 2026 à Goma, pour protester contre une attaque de drones. La veille, une frappe de drone a fait 3 morts, dont une Française, une humanitaire travaillant pour l'Unicef.

La manifestation de jeudi a eu lieu à l'appel de la société civile locale et a été autorisée par le groupe armé AFC/M23, qui contrôle cette ville du Nord-Kivu depuis plus d'un an.

Plusieurs centaines de personnes ont ainsi défilé dans la ville de Goma pour dénoncer la frappe de mercredi qui a touché le quartier résidentiel de Himbi.

« Trop, c'est trop »

Sur les pancartes, on pouvait lire : « Les civils ne sont pas des dommages collatéraux », « Stop aux bombardements aveugles », ou encore « Stop à la guerre à distance. »

« Il y des drones largués sur la population de la ville de Goma, aussi à Masisi, Minembwe et Rubaya, assure une manifestante. Trop, c'est trop, nous voulons que ça cesse. Nous voulons vivre dans la paix ».

Un autre souligne : « Nous avons peur de ces bombardements sur notre ville de Goma. Nous ne voulons pas de ces attaques, car c'est la population qui est la victime. »

« Elles exposent délibérément les civils à la mort et à la terreur »

Les manifestants se sont ensuite dirigés vers le quartier général de la mission des Nations Unies pour y remettre leurs doléances. Ils demandent notamment à la communauté internationale de diligenter une enquête indépendante pour établir les responsabilités, explique Gentil Mulume, membre de la société civile plurielle : « Elle rappelle avec fermeté qu'aucune logique militaire ne peut justifier des attaques par drones kamikazes qui exposent délibérément les populations civiles à la mort et à la terreur. »

L'AFC/M23 accuse l'armée congolaise d'être à l'origine de cette frappe de drone. De son côté, Kinshasa a annoncé une enquête sur « les circonstances » et « l'origine des explosions », pour faire « toute la lumière sur les faits ».