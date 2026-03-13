Madagascar: À Antananarivo, les déchets s'accumulent suite à une grève des agents d'assainissement

À Madagascar, les déchets s'accumulent dans les rues d'Antananarivo. Et pour cause, plusieurs centaines d'employés de la Société municipale d'assainissement de la capitale malgache sont en grève depuis le début de la semaine. Ils dénoncent notamment des retards récurrents dans le paiement de leurs salaires et un manque de carburant pour assurer les rotations des camion-bennes.

La benne à ordures jaune placée à l'une des entrées du marché d'Analakely, en plein centre de la capitale de Madagascar, déborde de déchets. Conséquence : les commerçants situés à côté voient leur activité baisser.

Toky tient une gargote, un restaurant de rue habituellement très fréquenté : « On ne vend plus de petits plats parce que les clients fuient l'odeur nauséabonde. Personne ne vient ramasser les déchets. C'est un problème récurrent : parfois, ça déborde sur la ruelle, alors les voitures et les piétons ne peuvent même plus passer. Il y a des détritus du marché, des plumes d'oiseaux, des couches... Il faut enlever ce tas d'ordures, ça détruit notre commerce ! »

« C'est un problème de budget »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les agents de ramassage en grève sont venus réclamer leurs arriérés de salaire ce jeudi. Ils sont plusieurs centaines à dénoncer un service municipal sous-financé et dysfonctionnel. Daniel Rakotoarimalala, délégué du personnel, lance : « Les habitants pensent que nous ne faisons pas bien notre travail, mais tout le monde doit bien comprendre que c'est un problème de budget. Nous demandons à être payés dans les temps à chaque fin de mois. Nous avons 27 camions-benne et deux bulldozers mais on ne peut pas tous les utiliser car la commune a aussi réduit le quota de carburant, ce qui limite la collecte des ordures. »

Les employés, qui menacent de poursuivre leur grève, demandent que ce service public ne soit plus géré par la commune - jugée incompétente - mais par le ministère chargé de l'assainissement.