Afrique: USM Alger - Lamine Ndiaye nommé pour relancer les Rouge et Noir

L'USM Alger a officialisé la nomination du Sénégalais Lamine Ndiaye comme nouvel entraîneur jusqu'à la fin de la saison 2025/26, avec option de prolongation, succédant à Abdelhak Ben Cheikha, parti fin janvier. Le technicien de 69 ans prendra en main l'équipe pour préparer le club à son quart de finale de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération.

Le club algérois renforce ainsi son encadrement technique à un moment crucial de sa saison, alors que le duel face à Maniema Union approche. Dans un communiqué, la direction précise que Ndiaye a été engagé « jusqu'à la fin de la saison en cours, avec possibilité de renouveler le contrat en cas de résultats positifs et d'atteinte des objectifs fixés par la direction ».

Une nomination au moment idéal

L'arrivée de Ndiaye intervient à un moment clé pour l'USM Alger, déjà qualifié pour les quarts de finale de la CAF Confederation Cup après avoir terminé en tête du Groupe A avec 14 points. Les Algérois ont enregistré quatre victoires et deux nuls en phase de poules, confirmant leur statut de prétendants sérieux au titre continental.

Un entraîneur expérimenté sur la scène africaine

Ndiaye bénéficie d'une vaste expérience à l'échelle africaine. Considéré comme l'un des tacticiens les plus aguerris du continent, il a dirigé plusieurs clubs de renom, notamment le TP Mazembe de la République démocratique du Congo, avec lequel il a remporté des titres continentaux. Il a quitté les Corbeaux congolais à la fin du mois dernier.

Direction et supporters espèrent que son expérience dans les compétitions à haute pression permettra au club de retrouver les sommets, notamment sur la scène continentale.

Retrouver la gloire d'antan

L'USM Alger avait connu un moment historique en 2023 en remportant la Coupe de la Confédération et les attentes restent élevées parmi les fans désireux de voir leur équipe retrouver son statut parmi l'élite africaine.

La mission immédiate de Ndiaye sera de capitaliser sur l'élan généré lors de la phase de groupes et de maintenir l'USM compétitif à l'approche des phases à élimination directe. Avec une place en quart déjà assurée et une saison domestique en cours, le coach sénégalais hérite d'un effectif solide mais sous pression croissante.

Reste à savoir si la nomination de Lamine Ndiaye constituera le tournant que l'USM Alger espère. Les semaines à venir permettront de mesurer sa capacité à transformer le potentiel en trophées.