Congo-Kinshasa: Afforestation - Cent hectares de plantations prévus à Bambou Mingali

Une convention tripartite a été signée, le 12 mars à Brazzaville, entre le Programme national d'afforestation et de reboisement (Pronar), le Réseau climat Congo (RCC) et la Société industrielle et agricole du tabac tropical (SIAT). Elle prévoit la mise en oeuvre d'un projet d'afforestation et de tourisme environnemental baptisé « Ndzété ya bomoyi » sur un périmètre de cent hectares dans la réserve domaniale de Bambou Mingali, dans le département du Djoué-Léfini.

L'initiative conjointe vise à contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et à atténuer ses effets sur l'environnement. Pour cela, la SIAT a sollicité l'attribution d'un périmètre de cent hectares au sein de la réserve domaniale de Bambou Mingali, située à environ 60 km de Brazzaville, dans le district d'Igné. Le site, jugé favorable aux activités de reboisement, accueillera des plantations forestières composées notamment de Limba (Terminalia superba) et d'Acacia, avec des densités adaptées.

Ce projet prévoit également la promotion de l'agroforesterie au profit de la population locale. Quarante-huit familles bénéficieront chacune de deux hectares destinés à des activités agricoles associées aux plantations forestières. Selon Lyne Mikangou, responsable de la communication du Pronar, le plan d'aménagement inclura notamment la reproduction de la carte du Congo sur l'ensemble du périmètre du projet. Ce travail technique sera réalisé par le Centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques.

Conclu pour une durée initiale de cinq ans, l'accord s'appuie sur plusieurs textes juridiques congolais relatifs au code forestier, au développement durable, aux partenariats public-privé et à la gestion de l'environnement. Les responsabilités des partenaires sont clairement définies. La SIAT assurera le financement des opérations nécessaires à la réalisation du projet. Le Pronar mettra à disposition le site et assurera l'encadrement technique ainsi que le suivi. De son côté, le RCC sera chargé de la mise en oeuvre opérationnelle, de la gestion du site, du suivi des plantations, de la mobilisation des ressources humaines et de la recherche de certifications environnementales, notamment en vue de l'accès aux crédits carbone.

Renforcer le couvert forestier national

Pour le coordonnateur national du RCC, Guy Blanchard Okiéri, la participation de son organisation à ce projet constitue un soutien aux efforts du gouvernement dans la lutte contre les changements climatiques. Selon lui, cette convention représente « une étape importante pour renforcer les actions d'afforestation et de reboisement » au Congo. Il a souligné que l'objectif est de renforcer le couvert forestier, de préserver la biodiversité, de réduire la pression sur les forêts primaires et d'améliorer la résilience face aux effets des changements climatiques.

Évoquant les effets déjà perceptibles du changement climatique dans le pays, le coordonnateur national du Pronar, François Mankessi, a cité les fortes chaleurs, les phénomènes d'érosion observés à Brazzaville et à Pointe-Noire, ainsi que les inondations enregistrées dans plusieurs localités du Nord du Congo. Le projet « Ndzété ya bomoyi », d'un montant estimé à 200 millions FCFA, devrait contribuer à la création d'emplois, au développement de l'agroforesterie et à l'amélioration des conditions de vie des riverains, tout en participant aux efforts de lutte contre le réchauffement climatique.

La secrétaire générale d'Uni Congo, Nancy Chenard, s'est félicitée de l'engagement de la SIAT. Ce partenariat, a-t-elle estimé, illustre la capacité des acteurs publics, de la société civile et du secteur privé à unir leurs efforts pour concilier développement économique, protection de l'environnement et engagement climatique.