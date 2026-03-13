Ile Maurice: Navin Ramgoolam - « Maurice doit rester uni face aux défis »

À l'occasion des célébrations de l'Indépendance de Maurice, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a adressé un message à la nation dans lequel il a évoqué les défis internationaux et nationaux auxquels le pays doit faire face. Il a rappelé que Maurice célèbre son indépendance dans la paix et la stabilité alors que plusieurs régions du monde sont secouées par des conflits.

Il a notamment cité les guerres au Moyen-Orient, en Ukraine et dans certaines régions d'Afrique, soulignant les nombreuses pertes humaines et les conséquences économiques que ces crises pourraient avoir à l'échelle mondiale. « Même si ces guerres ne nous concernent pas directement, nous ne serons pas épargnés par leurs effets », a-t-il déclaré.

Navin Ramgoolam a également rappelé que depuis l'indépendance, Maurice a toujours privilégié une politique de non-alignement et de respect du droit international. Il a salué le rôle des Nations unies dans la reconnaissance de la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos et a souligné l'importance du dialogue et de la coopération dans la région.

Le Premier ministre a aussi évoqué la présence à Maurice du président des Seychelles, Patrick Herminie, rappelant les liens historiques entre les deux pays. Il est revenu sur l'accord signé en 2012 entre Maurice et les Seychelles pour la gestion conjointe d'une zone maritime de 396 000 km² sur le plateau des Mascareignes, qu'il a présenté comme un exemple de résolution pacifique d'un différend.

Sur le plan national, Navin Ramgoolam a appelé les Mauriciens à être fiers du pays construit depuis l'indépendance, fondé sur la coexistence et le respect des différences. Toutefois, il a reconnu que le pays traverse actuellement une période économique difficile.

Le chef du gouvernement a indiqué que deux priorités immédiates guident l'action de son gouvernement : la sécurité et la lutte contre la drogue, ainsi que le redressement de l'économie. Il a souligné que la police et la douane ont saisi depuis janvier 2026 environ 82 kilos de drogue d'une valeur de plus de Rs 2 milliards. Une National Crime Agency sera également mise en place pour renforcer la lutte contre le crime, en collaboration avec Scotland Yard.

Concernant l'économie, il a affirmé que Maurice doit réduire son déficit et sa dette publique afin d'éviter une dégradation de sa note par l'agence Moody's. Navin Ramgoolam a également évoqué les efforts visant à renforcer certaines institutions en faisant appel à des Mauriciens de la diaspora pour occuper des postes clés.

Il a enfin évoqué les discussions engagées avec l'Inde pour sécuriser l'approvisionnement en produits pétroliers, dans un contexte international marqué par la hausse possible des prix du pétrole. Selon lui, un nouvel accord avec la compagnie Indian Oil pourrait permettre à Maurice d'obtenir un approvisionnement plus stable et avantageux.