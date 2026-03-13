Ile Maurice: HRID - Wachill et Bundhoo recrutés comme «Riding Masters»

La Gambling Regulatory Authority (GRA) veut prendre sérieusement le dossier des apprentis en main cette saison. Dans cette optique, l'instance régulatrice a procédé, tout récemment, à l'embauche de Vijay Anand Bundhoo et Belall Wachill en tant que «Riding Masters» pour le compte de la Horse Racing Integrity Division (HRID). Ces deux jockeys mauriciens devraient prendre leurs postes incessamment.

Si Vijay Anand Bundhoo a fait carrière exclusivement à Maurice, Belall Wachill a, lui, très peu monté au Champ-de-Mars. Il a surtout fait carrière en Australie, où il a bossé en tant que «senior trackrider» pour la puissante écurie Godolphin Australia. Vijay Anand Bundhoo ne se présente plus à Maurice, ayant même été sacré jockey champion.

Cette décision de la GRA mérite d'être saluée, car les jeunes apprentis mauriciens ont bien besoin d'accompagnement pour se perfectionner sur le plan technique, mais aussi sur l'aspect disciplinaire. Il nous revient qu'il serait du ressort de ces deux professionnels de déterminer quand est-ce qu'un apprenti jockey sera apte à débuter en course. Les deux mentors auront, surtout, à encadrer les jeunes apprentis durant leurs parcours en course et à les conseiller sur leurs conduites hors de la piste.