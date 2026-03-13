Sénégal: Au pays - Les prix à la consommation augmentent de 0,1% en février 2026

Au cours du mois de février 2026, l'indice des prix à la consommation en Tunisie a augmenté de 0,1% par rapport au mois de janvier 2026, selon l'Institut National de la Statistique (INS) de ce pays.

« Cette augmentation est principalement due à la hausse des prix du groupe des produits alimentaires (+1,3%) », souligne l'INS. En revanche, ajoute cette structure, les prix du groupe Habillement et chaussures ont diminué de 4,6%, à l'occasion des soldes d'hiver.

« Sur un mois, les prix du groupe Alimentation ont augmenté de 1,3%, en raison de la hausse des prix du poisson frais (+3%), de la viande ovine (+2,9%), des fruits frais (+2,8%) et de la volaille (+2,1%) », a avancé l'INS.

En revanche, les prix des huiles alimentaires ont diminué de 0,3%. De même, durant la période sous revue, les prix des produits d'habillement se replient de 4,6% en raison du début de la saison des soldes d'hiver, ainsi les prix des articles d'habillement baissent de 4,8%, ceux des chaussures de 4,7%, des accessoires d'habillement de 1,2% et les tissus de 1%.

En février 2026, le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a reculé à 4,6%, après un taux de 4,9% enregistré en janvier 2026. Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 6,1% sur un an. Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 0,8%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 7,6% contre 0,2% pour les produits alimentaires à prix encadrés.