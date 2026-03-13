Sénégal: Au pays - Les prix à la consommation augmentent de 0,1% en février 2026

13 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au cours du mois de février 2026, l'indice des prix à la consommation en Tunisie a augmenté de 0,1% par rapport au mois de janvier 2026, selon l'Institut National de la Statistique (INS) de ce pays.

« Cette augmentation est principalement due à la hausse des prix du groupe des produits alimentaires (+1,3%) », souligne l'INS. En revanche, ajoute cette structure, les prix du groupe Habillement et chaussures ont diminué de 4,6%, à l'occasion des soldes d'hiver.

« Sur un mois, les prix du groupe Alimentation ont augmenté de 1,3%, en raison de la hausse des prix du poisson frais (+3%), de la viande ovine (+2,9%), des fruits frais (+2,8%) et de la volaille (+2,1%) », a avancé l'INS.

En revanche, les prix des huiles alimentaires ont diminué de 0,3%. De même, durant la période sous revue, les prix des produits d'habillement se replient de 4,6% en raison du début de la saison des soldes d'hiver, ainsi les prix des articles d'habillement baissent de 4,8%, ceux des chaussures de 4,7%, des accessoires d'habillement de 1,2% et les tissus de 1%.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En février 2026, le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a reculé à 4,6%, après un taux de 4,9% enregistré en janvier 2026. Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 6,1% sur un an. Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 0,8%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 7,6% contre 0,2% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.