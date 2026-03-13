Tunisie: Le pays réaffirme à l'ONU son engagement contre les cyberviolences faites aux femmes

La Tunisie a réaffirmé son engagement résolu à lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes, notamment celles facilitées par les technologies numériques, lors de la 70e session de la Commission de la condition de la femme (CSW70), qui se tient du 9 au 19 mars au siège des Nations Unies à New York.

« La Tunisie reste fermement engagée à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, y compris celles qui émergent dans l'espace numérique », a déclaré la mission permanente de la Tunisie auprès des Nations Unies, dans une intervention prononcée lors d'une réunion de haut niveau sur la violence à l'égard des femmes et des filles.

Face à l'essor des cyberviolences, la Tunisie a choisi d'adapter son arsenal législatif et opérationnel, citant notamment la loi organique n° 2017-58 relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Ce texte criminalise de multiples formes de violence, y compris le harcèlement psychologique et les actes commis par le biais de moyens numériques, tout en renforçant les mécanismes de protection et de prise en charge des survivantes.

Sur le plan opérationnel, les autorités tunisiennes renforcent les capacités des unités policières spécialisées, des acteurs judiciaires et des prestataires de services. La ligne téléphonique nationale 1899, gérée par le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées, demeure un canal essentiel pour offrir un soutien immédiat et une orientation aux victimes.

« Les espaces numériques se développent, de nouvelles formes d'abus émergent, et notre réponse doit évoluer en conséquence », a souligné la délégation, insistant sur la nécessité d'adapter les politiques publiques aux défis posés par les technologies numériques.

La Tunisie mise également sur l'innovation numérique : des solutions technologiques sont à l'étude avec des partenaires internationaux pour faciliter le signalement des incidents, tandis que des campagnes nationales de sensibilisation promeuvent des comportements sûrs en ligne et informent les femmes de leurs droits.

« La lutte contre toutes les formes de violence nécessite une approche intégrée combinant une législation solide, des services adaptés, l'innovation numérique et des partenariats internationaux », a indiqué la délégation tunisienne, affirmant que la Tunisie est prête à partager son expérience et à renforcer la coopération avec les États membres afin de promouvoir les bonnes pratiques en matière de protection des femmes et des filles.