Tunisie: L'international tunisien Naïm Sliti met fin à sa carrière avec les Aigles de Carthage

L'international tunisien Naïm Sliti a annoncé, jeudi, sa retraite internationale, mettant fin à une carrière de plus d'une décennie sous le maillot de la Tunisia national football team. L'annonce a été faite à travers une vidéo publiée par la Fédération tunisienne de football.

Âgé de 33 ans, le milieu offensif a disputé 85 matchs internationaux avec les « Aigles de Carthage », inscrivant 16 buts au cours de son parcours avec la sélection.

Dans son message adressé au public tunisien, Sliti a expliqué que le moment était venu de tourner la page et de laisser la place à la nouvelle génération. « J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. Le moment est venu, et je pense qu'il faut désormais laisser la place à la nouvelle génération », a-t-il déclaré, rappelant l'attachement particulier qu'il porte à l'équipe nationale. « Vous connaissez la place qu'occupe la sélection dans mon cœur. J'y ai vécu des moments inoubliables qui resteront gravés dans ma mémoire », a-t-il ajouté.

Le joueur a également tenu à remercier les différentes parties qui ont marqué son parcours international, à commencer par la Fédération tunisienne de football, ainsi que les entraîneurs, les membres du staff technique et administratif et l'ensemble des personnes ayant travaillé au sein de la sélection. Il a également adressé un hommage particulier à ses coéquipiers, avec lesquels il dit avoir partagé « des moments forts, sur le terrain comme en dehors ».

Sliti a par ailleurs exprimé sa gratitude envers les supporters tunisiens, soulignant que leur soutien a été une source de motivation tout au long de sa carrière internationale. « J'ai toujours rêvé de vous offrir un grand titre, mais malheureusement nous n'y sommes pas parvenus. J'espère que la nouvelle génération réussira à vous offrir la joie d'un sacre que vous méritez », a-t-il indiqué. Le joueur a enfin remercié sa famille et ses proches pour leur soutien constant, adressant un message particulier à ses parents « qui lui ont transmis les valeurs et le respect de ce pays et de ce maillot ».

Actuellement joueur du club qatari Al-Shamal SC, Naïm Sliti a évolué dans plusieurs clubs au cours de sa carrière, notamment Paris FC, Red Star FC, Lille OSC et Dijon FCO en France, ainsi que Al-Ettifaq FC en Arabie saoudite et Al-Ahli SC au Qatar.

Avec la sélection tunisienne, il a participé à plusieurs grandes compétitions internationales, notamment les 2018 FIFA World Cup et 2022 FIFA World Cup, ainsi qu'à la FIFA Arab Cup 2021, où la Tunisie avait atteint la finale et terminé à la deuxième place. Il a également pris part à plusieurs phases finales de la Africa Cup of Nations.