Tunisie: Le sucre affiche absent des étals - Le ministère du Commerce dénonce une manipulation

Pour trouver du sucre en vrac, en sachet d'un kilo ou même en sachet professionnel de 5 kilos, il faut vraiment se réveiller de très bonne heure ! Cet indispensable des desserts et autres gâteaux et pâtisserie s'avère être une denrée très rare depuis l'avènement de Ramadan !

Et ce, au grand dam des citoyens intègres qui ont refusé de participer à la ruée frénétique à la veille de Ramadan et ont cru les responsables sur parole. Ces derniers avaient bien assuré que les marchés tunisiens seront fournis en sucre et qu'on ne manquera d'aucun ingrédient. Dès lors, bien des citoyens honnêtes ont refusé de participer à la vague de l'achat compulsif.

Ils n'ont pas stocké de sucre chez eux. Il se sont contentés d'acheter des quantités raisonnables répondant à leur besoin pour ne pas rajouter une couche au fléau de la spéculation qui ne cesse de nous frapper de plein fouets. Résultat : pas une seule miette de sucre n'est disponible ni chez les épiciers, ni dans les supermarchés, ni dans les grandes surfaces.

La raison ?

Le bon sens dira que, d'une part, c'est l'engouement des Tunisiens pour cette denrée instable qui y est pour quelque chose. Et que d'autres part, ce sont les pâtissiers et autres vendeurs qui se convertissent, l'espace de Ramadan, en vendeurs de « Grewechs », de « Zlebya et de Mkharek » qui se seraient accaparés de tout le sucre, laissant les ménages tunisiens dans l'insipidité et l'amertume, au sens propre comme au figuré ! Cette thèse n'a pas été écarté par les représentants du ministère du Commerce.

En effet, Samir Khalfaoui directeur des recherches économiques au ministère du Commerce, a révélé ce matin du jeudi 12 mars 2026 sur les ondes de Jawhara FM, que « les quantités de sucre mises à disposition au niveau des circuits de distribution sont suffisantes pour couvrir les besoins des citoyens ».

Il a ajouté que « des volumes de sucre sont programmés quotidiennement, les besoins des consommateurs s'élevant à environ 1 000 tonnes par jour, en plus de quantités supplémentaires injectées dans les circuits de distribution ». Du coup, le responsable a justifié que l'absence du sucre est liée à l'existence d'un « circuit de manipulation de cette denrée ».

Il a, par ailleurs, fait état d'un « écart entre les prix du sucre destiné à la consommation familiale et celui réservé à l'usage professionnel ». Le directeur des recherches économiques a également souligné que « les efforts de contrôle visent à limiter les spéculations sur le sucre, en orientant ce produit vers les espaces de vente les plus transparents, à savoir les grandes surfaces ».

Des propos qui confirment qu'il y a hic quelque part puisque contrairement aux déclarations, le sucre n'existe pas sur nos marchés ! Les vendeurs répondent toujours d'une seule et unique manière « ça vient très tôt le matin et disparaît en 30 minutes » ...