Tunisie-Bahreïn - Appel à consolider les relations de fraternité et de coopération

Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a reçu, le 12 mars 2026, M. Abdulaziz Mohamed Abdulla Aleid, Ambassadeur du Royaume de Bahreïn en Tunisie.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer et de promouvoir les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères, tout en passant en revue les derniers développements de la situation dans la région.

Dans ce contexte, le Secrétaire d'État a réitéré le rejet catégorique de la Tunisie de toute atteinte à la souveraineté, à l'intégrité et à la stabilité des États arabes frères, rappelant la position de notre pays appelant à un arrêt immédiat de l'escalade militaire et à un retour aux négociations comme unique voie pour contenir la crise et prévenir toute aggravation du conflit.

La rencontre a également été l'occasion de souligner l'ancienneté et la solidité des relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et le Royaume de Bahreïn, ainsi que l'importance de poursuivre les efforts conjoints pour les consolider et les hisser aux plus hauts niveaux, dans l'intérêt des deux pays et pour le bien des deux peuples frères.