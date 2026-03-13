Sénégal: Ousmane Sonko - 'Nous n'avons quasiment pas d'industrie'

Dakar — Le Sénégal s'est trompé de priorités en matière de développement depuis son indépendance, a soutenu le Premier ministre, Ousmane Sonko, jeudi, à Dakar, estimant que c'est à cause de cela que le pays n'a quasiment pas d'industrie.

"Nous nous sommes trompés de priorités. Et c'est cela qu'il faut corriger aujourd'hui", a dit M. Sonko en présidant une cérémonie de lancement d'activités de mobilisation du secteur privé autour des agropoles et des sites industriels. Parce que le pays n'a pas fait du développement industriel une priorité, "nous n'avons quasiment pas d'industrie. Le résultat est là", a-t-il soutenu.

"Nous avons beaucoup dépensé. Beaucoup d'argent a été mobilisé à travers [...] la fiscalité, les investissements directs et indirects [...] Énormément d'argent a été investi au Sénégal", a poursuivi le Premier ministre, estimant que cela n'a pas permis au pays de développer son industrie. Il faut maintenant "changer la donne" et "inverser la situation actuelle", a-t-il affirmé en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

"J'insiste là-dessus : en matière de développement, la vérité est unique, elle est universelle. Quels que soient les modèles politiques, les structures sociales et culturelles, a dit M. Sonko, vous retrouverez le même [...] modèle que l'Afrique n'a pas encore essayé." Il s'agit de faire de l'industrie le socle du développement, a-t-il laissé entendre, estimant que c'est ce qu'ont fait des pays d'Asie, d'Europe et d'autres régions du monde.

Maintenant, l'industrie fait partie des priorités de la "nouvelle vision" de l'État, selon le Premier ministre. "Nous nous sommes réunis pour discuter d'une question qui me semble faire partie des plus importantes, la plus importante peut-être pour tout pays qui envisage de se développer", a-t-il affirmé en parlant de l'industrie. "En presque dix ans d'engagement dans l'opposition, mon discours n'avait jamais varié [...] Nos [dirigeants] se sont totalement trompés de priorités", a insisté Ousmane Sonko.