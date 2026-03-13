Sénégal: Un gain de 25 milliards FCFA dans le patrimoine bâti de l'Etat (Directeur)

12 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'État du Sénégal a enregistré des gains estimés à 25 milliards de francs CFA à la suite de la renégociation de plusieurs conventions portant sur le patrimoine immobilier public, a annoncé le directeur général de la Société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâtiment bâti de l'Etat (SOGEPA), Elimane Pouye.

Intervenant lors d'un point de presse du Premier ministre consacré à la renégociation des contrats engagés par l'Etat du Sénégal, il a indiqué que le travail a porté sur 19 conventions, dont huit ont déjà permis de générer un gain financier de 25 milliards de francs CFA.

Elimane Pouye a également fait état de la récupération d'une vingtaine d'immeubles appartenant à l'État, dont la valeur globale est estimée à près de 50 milliards de francs CFA. Il s'est aussi attardé sur le projet de la Maison des Nations Unies, une infrastructure située à Diamniadio, destinée à accueillir plusieurs agences du système des Nations unies présentes au Sénégal.

Selon lui, dans le cadre des discussions menées, le système des Nations unies s'est engagé à verser un loyer annuel de 500 milles dollars, environ 300 millions de francs CFA, une disposition qui ne figurait pas dans le contrat initial relatif à cette infrastructure, selon M. Pouye.

La mise en service de la Maison des Nations unies devrait également permettre à l'État de réduire la charge locative d'environ 4 milliards de francs CFA, grâce au regroupement de plusieurs structures qui y seront logées, a ajouté le directeur général la SOGEPA. Il en est de même pour la récupération d'un immeuble au Point E qui loge désormais le ministère de la Fonction publique, a-t-il encore affirmé.

