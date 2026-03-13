Sénégal: 'Il n'y aura jamais d'instabilité au Sénégal', soutient Ousmane Sonko

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a tenu à rassurer les investisseurs en soutenant à leur attention, jeudi, à Dakar, qu"'il n'y aura jamais [...] d'instabilité au Sénégal".

"Le Sénégal a la stabilité. Je veux rassurer tout le monde : il ne la perdra jamais. Évidemment, c'est une démocratie. Et comme toute démocratie, le débat continue", a argué M. Sonko, ajoutant que c'est un débat "très sain". Il présidait une cérémonie de lancement d'activités de mobilisation du secteur privé autour des agropoles et des sites industriels.

"Le débat démocratique n'impactera jamais la stabilité de ce pays. C'est une stabilité solide et soutenue par des ressorts que beaucoup ignorent. Il n'y aura jamais [...] d'instabilité au Sénégal. Je veux rassurer les investisseurs", a insisté le Premier ministre.

Des représentants du secteur privé national et d'institutions financières partenaires de l'État prenaient part à la cérémonie, en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop. "Quand je parle des investisseurs, il ne s'agit pas prioritairement des investisseurs étrangers", a précisé le Premier ministre, ajoutant que le secteur privé national doit être "accompagné et encadré".